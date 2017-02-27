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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3946394739483949>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09

  komp написав:Вже 24-те. Я так розумію вирішили показники промвиробництва за січень взагалі не публікувати?


Знання примножують печаль (с)
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:16

  Moneta написав:В этой связи эксперты более всего переживают за завтрашнее размещение Минфином четырех выпусков гривневых гособлигаций (на 3 месяца, 1,5 года, 2 года и 7 лет), которое должно быть безлимитным. Есть опасения, что иностранцы в условиях паники на мировых рынках не заходят скупать наши ОВГЗ, и власти будет нечем перекрыть дефицит госбюджета, который, судя по заявлению премьера Алексея Гончарука по сокращению таможенных сборов, будет достаточно большим.

"Общие ожидания глобальных рынков сильно ухудшились из-за коронавируса, потому боюсь, завтра не будет большого числа желающих покупать украинские гособлигации. Объем размещения может оказаться совсем небольшим — даже на уровне 1-2 млрд грн. При этом покупатели бумаг будут диктовать цены, то есть ставки по ОВГЗ", — допустил в интервью "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Эксперты не исключают заметного повышения доходностей по ОВГЗ. До сих пор оно находилось в районе 10% годовых (минимум — 9,79%). Но из-за нехватки денег в бюджете и при низком спросе со стороны покупателей, эксперты допускают резкий взлет цены на долговые бумаги.

"Обсуждается ставка на уровне 12% годовых, и она считается вполне реальной. Говорят, что Минфину некуда деваться и он согласиться на повышение цены. У нас снова проблемы с наполнением госбюджета, и в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, может произойти замедление экспорта. Ведь в том же Китае резко снизился спрос на автомобили (на 92%) и на недвижимость. Когда останавливаются стройки, то снижаются цены на металл, и наш в том числе. Будут сокращаться экспортные поставки со стороны украинских компаний — будут уменьшаться и валютные поступления. Что будет давить на курс гривны", — подчеркнул Василий Невмержицкий.

Помогут ли высокие ставки от Минфина привлечь средств в ОВГЗ?

Часть экспертов полагают, что да.

"Ставки по 10-летним казначейским обязательствам США сейчас просели к 1,5% годовых, и если Украина повысит свои ставки на этом фоне, то может провести достаточно результативное размещение. На фоне Штатов эти доходности будут выглядеть намного интереснее, и даже на фоне РФ, где платят 6% годовых. Думаю, что долговые рынки развивающихся стран могут остаться достаточно привлекательными для инвесторов при сохранении высоких доходностей. Поскольку в других регионах они падают", — сказал в беседе со "Страной" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.


Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу. Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:19

Взглянул на график сверху и был немного удивлен, что курс доллара по картам в банках-резидентах уже 46.40! : ))
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:35

  Expert100500 написав:
Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу. Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук



Схоже коло розірвалось :oops:

----


У понеділок на валютному ринку знову практично не спостерігалося іноземців. Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП – нерезиденти майже не поспішають “світитися” перед ним з продажами долара. Це означає, що торг під прибутковості нових розміщень облігацій в самому розпалі і психологічно інвестори хочуть “натиснути” на Мінфін України. Наскільки міцні нерви мають чиновники – стане вже ясно завтра до вечора, після офіційного опублікування результатів аукціону.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:49

  Moneta написав:
  Expert100500 написав:
Беремо кредити під ОВДП, це давить на долар і призводить до дір в бюджеті, для закриття яких знову беремо ОВДП і так по колу. Я чєлавєк дальокий от еканомікі (c) Гончарук



Схоже коло розірвалось :oops:

----


У понеділок на валютному ринку знову практично не спостерігалося іноземців. Незважаючи на наближення аукціону з розміщення ОВДП – нерезиденти майже не поспішають “світитися” перед ним з продажами долара. Це означає, що торг під прибутковості нових розміщень облігацій в самому розпалі і психологічно інвестори хочуть “натиснути” на Мінфін України. Наскільки міцні нерви мають чиновники – стане вже ясно завтра до вечора, після офіційного опублікування результатів аукціону.


Зачем доллар менять сегодня, если даже лимитов неизвестно?
Поглядеть, присмотреться, может во вторник-среду и поменять, если уж выгодные условия!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:51

Что-то сегодня рОкетчики так возбудились?
Никто не знает почему?

У одного уже курс больше 30-ти,у другого 46?

Это к окулисту или Холяве?

Почему никто не понимает,что при очередном обвале их котлетка очень быстро обмелеет и придётся валить на щуцыны?

А пока рост,правда на 2 или 3 копейки,но уже дикая радость у сектантов прихода "вижу пиисяттт" :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:16

ПДВ сегодня налили на 497 млн
с начала месяца 6,837 млрд.

Ровненько возмещают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:31

somilitark
Я вот про это говорю:
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:42

Минфин к вечеру определился с лимитами и опубликовал объявление о проведениии аукциона с лимитами.
В пятницу был анонс, прошу не путать.

На 3 и 15 месяцев лимиты маленькие , всего по 0,5 млрд.грн.

По двухлеткам лимит 1 млрд.

А вот по семилеткам БЕЗЛИМИТ , ну посмотрим сколько придет желающих . Напомню месяц назад было предложено 6 млрд, заявок было подано на 9 млрд, продали на 3,4 млрд , ставка отсечения 9,95% , средневзвес 9,79%

Через 2 недели очередной пересмотр ставки НБУ, Минфин решил по коротким сделать маленький лимит, опасаясь что предложение от банков будет очень большим.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:50

New Скорее всего парсер глюканул ))
Patrick
 
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