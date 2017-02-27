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В этой связи эксперты более всего переживают за завтрашнее размещение Минфином четырех выпусков гривневых гособлигаций (на 3 месяца, 1,5 года, 2 года и 7 лет), которое должно быть безлимитным. Есть опасения, что иностранцы в условиях паники на мировых рынках не заходят скупать наши ОВГЗ, и власти будет нечем перекрыть дефицит госбюджета, который, судя по заявлению премьера Алексея Гончарука по сокращению таможенных сборов, будет достаточно большим."Общие ожидания глобальных рынков сильно ухудшились из-за коронавируса, потому боюсь, завтра не будет большого числа желающих покупать украинские гособлигации. Объем размещения может оказаться совсем небольшим — даже на уровне 1-2 млрд грн. При этом покупатели бумаг будут диктовать цены, то есть ставки по ОВГЗ", — допустил в интервью "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.Эксперты не исключают заметного повышения доходностей по ОВГЗ. До сих пор оно находилось в районе 10% годовых (минимум — 9,79%). Но из-за нехватки денег в бюджете и при низком спросе со стороны покупателей, эксперты допускают резкий взлет цены на долговые бумаги."Обсуждается ставка на уровне 12% годовых, и она считается вполне реальной. Говорят, что Минфину некуда деваться и он согласиться на повышение цены. У нас снова проблемы с наполнением госбюджета, и в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, может произойти замедление экспорта. Ведь в том же Китае резко снизился спрос на автомобили (на 92%) и на недвижимость. Когда останавливаются стройки, то снижаются цены на металл, и наш в том числе. Будут сокращаться экспортные поставки со стороны украинских компаний — будут уменьшаться и валютные поступления. Что будет давить на курс гривны", — подчеркнул Василий Невмержицкий.Помогут ли высокие ставки от Минфина привлечь средств в ОВГЗ?Часть экспертов полагают, что да."Ставки по 10-летним казначейским обязательствам США сейчас просели к 1,5% годовых, и если Украина повысит свои ставки на этом фоне, то может провести достаточно результативное размещение. На фоне Штатов эти доходности будут выглядеть намного интереснее, и даже на фоне РФ, где платят 6% годовых. Думаю, что долговые рынки развивающихся стран могут остаться достаточно привлекательными для инвесторов при сохранении высоких доходностей. Поскольку в других регионах они падают", — сказал в беседе со "Страной" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.