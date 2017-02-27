Додано: Пон 24 лют, 2020 20:04

Никакого прорыва в капитальных инвестициях нет.Капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%, сообщила Государственная служба статистики.В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.Но, самое любопытное кроется в глубине.10% всех инвестиция идет в "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" привет зеленым от Рината. Так вот там головокружительный рост +89,7% рост в 2019 году по сравнению с прошлым годом , в деньгах это 56 млрд.грн.Вот где инвестиционное ЭЛЬДОРАДО !!!!!Скоро это Эльдорадо положит к чертовой матери всю энергосистему. Ну а че, Ринат любит деньги, и не только он.