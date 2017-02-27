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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3946394739483949

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:59

  New написав:somilitark
Я вот про это говорю:
Зображення


предположу, что считают именно среднюю, и кто-то вбил сильно отличающуюся цифру для какого-то банка (например, запятую пропустил).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:04

Никакого прорыва в капитальных инвестициях нет.

Капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.

Но, самое любопытное кроется в глубине.
10% всех инвестиция идет в "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" привет зеленым от Рината. Так вот там головокружительный рост +89,7% рост в 2019 году по сравнению с прошлым годом , в деньгах это 56 млрд.грн.

Вот где инвестиционное ЭЛЬДОРАДО !!!!!

Скоро это Эльдорадо положит к чертовой матери всю энергосистему. Ну а че, Ринат любит деньги, и не только он.

https://interfax.com.ua/news/economic/643069.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:34

Світовий банк випустив звіт по Україні "Ukraine - Innovation and entrepreneurship ecosystem diagnostic". Шкода, що дані за 2017, але де ж у нас знайдеш свіжі на цю тему :roll:
http://documents.worldbank.org/curated/ ... nostic.pdf
Звіт акцентує на деградації економіки в цілому, але констатує зростання сектору ІКТ і розбирає причини цього. Головна – наявність ресурсу талантів. Звіт підкреслює що найголовнішою, але ще не використаною є ринкова можливість №1 – європейська та світова Індустрія 4.0.
Майже за всіма показниками, серед країн центральної та східної Європи – ми на останніх позиціях. Як коментар до зростання сировинної залежності у звіті зазначається, що зростання чинників агро-сировини та ІТ в експорті відбувається за рахунок зниження обсягів промислової продукції, яка впала в експорті з 70% в 1997 році до 46% в 2017.
Три ключові рекомендації звіту
(1) розвиток управлінських навичок в бізнесі та швидше проникненння нових технологій, що підвищують продуктивність праці,
(2) краща інтеграція в глобальні ланцюжки цінності,
(3) переведення працівників на цифрові методи праці з кращим їх утриманням
fler
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