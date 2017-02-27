предположу, что считают именно среднюю, и кто-то вбил сильно отличающуюся цифру для какого-то банка (например, запятую пропустил).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:59
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:04
Никакого прорыва в капитальных инвестициях нет.
Капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%, сообщила Государственная служба статистики.
В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% - в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.
В 2018 году тенденция была обратной – рост в течение года замедлился: 37,4% – в первом квартале, 18,4% – во втором, 9,9% – в третьем и небольшое ускорение в четвертом – до 10,5%.
Но, самое любопытное кроется в глубине.
10% всех инвестиция идет в "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" привет зеленым от Рината. Так вот там головокружительный рост +89,7% рост в 2019 году по сравнению с прошлым годом , в деньгах это 56 млрд.грн.
Вот где инвестиционное ЭЛЬДОРАДО !!!!!
Скоро это Эльдорадо положит к чертовой матери всю энергосистему. Ну а че, Ринат любит деньги, и не только он.
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:34
Світовий банк випустив звіт по Україні "Ukraine - Innovation and entrepreneurship ecosystem diagnostic". Шкода, що дані за 2017, але де ж у нас знайдеш свіжі на цю тему
Звіт акцентує на деградації економіки в цілому, але констатує зростання сектору ІКТ і розбирає причини цього. Головна – наявність ресурсу талантів. Звіт підкреслює що найголовнішою, але ще не використаною є ринкова можливість №1 – європейська та світова Індустрія 4.0.
Майже за всіма показниками, серед країн центральної та східної Європи – ми на останніх позиціях. Як коментар до зростання сировинної залежності у звіті зазначається, що зростання чинників агро-сировини та ІТ в експорті відбувається за рахунок зниження обсягів промислової продукції, яка впала в експорті з 70% в 1997 році до 46% в 2017.
Три ключові рекомендації звіту
(1) розвиток управлінських навичок в бізнесі та швидше проникненння нових технологій, що підвищують продуктивність праці,
(2) краща інтеграція в глобальні ланцюжки цінності,
(3) переведення працівників на цифрові методи праці з кращим їх утриманням
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:15
агенти кремля...
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 лют, 2020 23:18
"День на межбанке прошел при умеренном перевесе спроса над предложением вследствие начала календарного периода возмещений НДС. А также на фоне нарастающей тревоги на мировых и финансовых рынках в связи с распространением пандемии коронавируса", - подтвердил "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Укрэксимбанк, который, говорят, скупал валюту под крупного клиента. А также Ситибанк, который активно проводил форвардные сделки: фиксировал покупку "американца" по текущему курсу с поставкой в будущем. Что подтверждает ожидания по девальвации гривны.
"Кстати, банки сейчас также сидят в длинной валютной позиции. Это значит, что они выкупают наличный доллар у населения, и оставляют его себе. Формируют свои валютные запасы. Мало перепродают на межбанке", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Общий объем межбанковских торгов 24 февраля, по подсчетам финансистов, находился в районе $120 млн. Нехватка валюты была на очень большой. Притом, что Нацбанка на торгах не было, и он ничего не покупал. Не ощущалось притока валюты со стороны иностранных покупателей гривневых гособлигаций под завтрашний аукцион Минфина по ОВГЗ. На прошлой неделе правительство не ставило лимиты на размещение четырех выпусков своих облигаций, показывая свою готовность максимально одалживать средства. Но после утреннего обвала мировых рынков решило все-таки лимиты утвердить (по всем бумагам кроме одной), причем в очень скромных объемах:
• по 3-месячным облигациям - в размере 0,5 млрд грн;
• по 1,5-годовым - 0,5 млрд грн;
• по 2-летним - 1 млрд грн;
• по 7-летним - безлимит.
Неуверенность в новом размещении читается в каждой цифре чиновников. По всему видно, что они рассчитывают получить большую часть средств от отечественных банков и инвестфондов.
Вообще же считается, что Минфин сможет привлечь крупные объемы гривны только при серьезном повышении ставок - на фоне падающих мировых рынков эксперты сегодня серьезно обсуждали 12% годовых после предыдущих выпусков гособлигаций в районе 10%.
"Правда, это может иметь последствия для кредитного рынка. Поскольку банки могут снова потянуться к ОВГЗ. Им не будет смысла брать на себя колоссальные риски и кредитовать экономику, то есть бизнес, под 13% годовых. Если они могут вообще без риска одолжить деньги государству под 12% годовых", - при этом заметил Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 23:19
Пока что цены на акции всего лишь вернулись на отметки начала февраля и начала января.
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:31
Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...
И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:40
мильні бульбашки піндосиків
як надули так і здуваються
+50грн !
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