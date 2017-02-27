Додано: Пон 24 лют, 2020 23:18

"День на межбанке прошел при умеренном перевесе спроса над предложением вследствие начала календарного периода возмещений НДС. А также на фоне нарастающей тревоги на мировых и финансовых рынках в связи с распространением пандемии коронавируса", - подтвердил "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Из числа покупателей доллара сегодня выделяли Укрэксимбанк, который, говорят, скупал валюту под крупного клиента. А также Ситибанк, который активно проводил форвардные сделки: фиксировал покупку "американца" по текущему курсу с поставкой в будущем. Что подтверждает ожидания по девальвации гривны.



"Кстати, банки сейчас также сидят в длинной валютной позиции. Это значит, что они выкупают наличный доллар у населения, и оставляют его себе. Формируют свои валютные запасы. Мало перепродают на межбанке", - объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Общий объем межбанковских торгов 24 февраля, по подсчетам финансистов, находился в районе $120 млн. Нехватка валюты была на очень большой. Притом, что Нацбанка на торгах не было, и он ничего не покупал. Не ощущалось притока валюты со стороны иностранных покупателей гривневых гособлигаций под завтрашний аукцион Минфина по ОВГЗ. На прошлой неделе правительство не ставило лимиты на размещение четырех выпусков своих облигаций, показывая свою готовность максимально одалживать средства. Но после утреннего обвала мировых рынков решило все-таки лимиты утвердить (по всем бумагам кроме одной), причем в очень скромных объемах:



• по 3-месячным облигациям - в размере 0,5 млрд грн;

• по 1,5-годовым - 0,5 млрд грн;

• по 2-летним - 1 млрд грн;

• по 7-летним - безлимит.



Неуверенность в новом размещении читается в каждой цифре чиновников. По всему видно, что они рассчитывают получить большую часть средств от отечественных банков и инвестфондов.



Вообще же считается, что Минфин сможет привлечь крупные объемы гривны только при серьезном повышении ставок - на фоне падающих мировых рынков эксперты сегодня серьезно обсуждали 12% годовых после предыдущих выпусков гособлигаций в районе 10%.



"Правда, это может иметь последствия для кредитного рынка. Поскольку банки могут снова потянуться к ОВГЗ. Им не будет смысла брать на себя колоссальные риски и кредитовать экономику, то есть бизнес, под 13% годовых. Если они могут вообще без риска одолжить деньги государству под 12% годовых", - при этом заметил Невмержицкий.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.