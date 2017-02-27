Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — самые дорогие компании США. Из-за биржевой паники, причиной которой стала эпидемия коронавируса COVID-19, их акции подешевели более, чем на 200 млрд долларов
мильні бульбашки піндосиків як надули так і здуваються
Если что то здувается то что то другое будет надуваться. Закон физики.
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — самые дорогие компании США. Из-за биржевой паники, причиной которой стала эпидемия коронавируса COVID-19, их акции подешевели более, чем на 200 млрд долларов
мильні бульбашки піндосиків як надули так і здуваються
fler написав:https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view?fbclid=IwAR32wRveXIkR1Elum8Lhmgx7tqnx0MASN5ucQss0AtZlWPrPEZczxgWJI7c 40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...
На одному слайді хизуються, що курс гривні зріс, а на іншому плачуться, що економіка падає через цей самий ріст курсу гривні. Норм, чо