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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3947394839493950>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:55

  greenozon написав:
  Surfer написав:
Голос Америки

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — самые дорогие компании США. Из-за биржевой паники, причиной которой стала эпидемия коронавируса COVID-19, их акции подешевели более, чем на 200 млрд долларов


мильні бульбашки піндосиків :)
як надули так і здуваються

Если что то здувается то что то другое будет надуваться. Закон физики.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:00

  Den написав:
  Moneta написав:Золотишко нехило так. Жаль у меня в портфеле его всего 5%. Просто с украинской маржой на нем много не заработаешь.
Если в Киеве то не маржа не очень большая сегодня было 50,5\51=0,99 -- 1 % вполне нормально ..

Станом на сьогодні беруть по 51,5... Цифра про яку можна було лише мріяти! Хороше вкладення! Ви при яких значеннях буде з ним прощатися?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:03

Qwerty
А можно поподробней, где берут, кто берет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:03

  greenozon написав:
  Surfer написав:
Голос Америки

Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — самые дорогие компании США. Из-за биржевой паники, причиной которой стала эпидемия коронавируса COVID-19, их акции подешевели более, чем на 200 млрд долларов


мильні бульбашки піндосиків :)
як надули так і здуваються

А що там у х*йлостанців ?
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:27

Економічна стратегія Милованова...

https://drive.google.com/file/d/1YShUX8 ... ZczxgWJI7c
40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:29

  zzzzzz написав:Qwerty
А можно поподробней, где берут, кто берет ?

Смотрите в заявках финанс.юа
по 52 появился прием.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:31

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Qwerty
А можно поподробней, где берут, кто берет ?

Смотрите в заявках финанс.юа
по 52 появился прием.


Не вижу, дайте ссылку плс
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:33

  fler написав:https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view?fbclid=IwAR32wRveXIkR1Elum8Lhmgx7tqnx0MASN5ucQss0AtZlWPrPEZczxgWJI7c
40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...


На одному слайді хизуються, що курс гривні зріс, а на іншому плачуться, що економіка падає через цей самий ріст курсу гривні. Норм, чо
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:40

Утренние курсы:

Харьков 24.38 - 24.43, курс продажи подрос на 3-5 коп.
Сумы 24.30 - 24.40, без изменений второй день подряд
Полтава 24.35 - 24.45
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:43

  zzzzzz написав:
  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Qwerty
А можно поподробней, где берут, кто берет ?

Смотрите в заявках финанс.юа
по 52 появился прием.


Не вижу, дайте ссылку плс

https://tables.finance.ua/ru/metals/order
vladus17
 
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