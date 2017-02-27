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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3947394839493950

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 22 лютого на 26%, або на 5 684 млн. куб. м, до 16,101 млрд. куб. м газу від початку сезону відбору газу, який стартував 2 листопада 2019 року.
Про це свідчать дані компанії "Оператор газотранспортної системи України".
Зазначені запаси газу більші на 60,4%, або на 6,06 млрд. куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (10,041 млрд. куб. м).

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в період з 10 по 24 лютого скоротилися на 5,5%, або на 148 тис. тонн, до 2 536,1 тис. тонн.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ більше на 85,9%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує скорочення збору врожаю на 6,7-13,3% до 65-70 млн. тонн у 2020 році порівняно з 2019 роком.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Т.Висоцький в Facebook.
"Зважений прогноз врожаю в діапазоні 65-70 млн. тонн у 2020 році", - написав заступник міністра.
Т.Висоцький зазначив, що давати такий прогноз дозволяють сприятливі для зернових погодні умови.

В січні цього року платоспроможні банки отримали 6,6 млрд. гривень чистого прибутку.
Про це сказано в повідомленні НБУ.
У січні 2020 року прибуток українських банків на 22% більший, ніж роком раніше - 6,6 млрд. гривень.
Основні чинники - висока операційна ефективність і низькі відрахування в резерви.
Фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 млрд. гривень; зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 млрд. гривень; позитивний результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу - 2,7 млрд. гривень; низький обсяг відрахувань банками в резерви - 1,3 млрд. гривень проти 1,8 млрд. гривень в минулому році.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:46

  fler написав:https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view?fbclid=IwAR32wRveXIkR1Elum8Lhmgx7tqnx0MASN5ucQss0AtZlWPrPEZczxgWJI7c
40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...


Что мне нравятся у соросят, что они умеют делать классные слайды. Обязательно в конце графика стрелочка резко вверх, много положительного зелёного цвета, раздражающий красный цвет почти отсутствует, текст написан так, чтобы даже президент понял.
Хорошая презентация.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:51

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:
  vladus17 написав:Смотрите в заявках финанс.юа
по 52 появился прием.


Не вижу, дайте ссылку плс

https://tables.finance.ua/ru/metals/order


А кто-то пользовался данным ресурсом ? Расскажите о своем опыте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось вчора здали нерви - взяв по 24,37.
Слабак...
Буде вільна грн і піде нище - відкуплю ще.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:55

  g_al1 написав:Щось вчора здали нерви - взяв по 24,37.
Слабак...
Буде вільна грн і піде нище - відкуплю ще.


Тоже вчера взял по 24,38

НБУ не пускает курс вниз. Ну и внешний фон не радует.
С другой стороны на следующей неделе очередной гривнедепо закончится, если будет просадка докуплю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:59

  zzzzzz написав:
А кто-то пользовался данным ресурсом ? Расскажите о своем опыте.

я , и не один раз там покупал и продавал, без проблем абсолютно.
vladus17
 
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