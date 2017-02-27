Додано: Вів 25 лют, 2020 09:45

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 22 лютого на 26%, або на 5 684 млн. куб. м, до 16,101 млрд. куб. м газу від початку сезону відбору газу, який стартував 2 листопада 2019 року.

Про це свідчать дані компанії "Оператор газотранспортної системи України".

Зазначені запаси газу більші на 60,4%, або на 6,06 млрд. куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (10,041 млрд. куб. м).



Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в період з 10 по 24 лютого скоротилися на 5,5%, або на 148 тис. тонн, до 2 536,1 тис. тонн.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ більше на 85,9%.



Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує скорочення збору врожаю на 6,7-13,3% до 65-70 млн. тонн у 2020 році порівняно з 2019 роком.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Т.Висоцький в Facebook.

"Зважений прогноз врожаю в діапазоні 65-70 млн. тонн у 2020 році", - написав заступник міністра.

Т.Висоцький зазначив, що давати такий прогноз дозволяють сприятливі для зернових погодні умови.



В січні цього року платоспроможні банки отримали 6,6 млрд. гривень чистого прибутку.

Про це сказано в повідомленні НБУ.

У січні 2020 року прибуток українських банків на 22% більший, ніж роком раніше - 6,6 млрд. гривень.

Основні чинники - висока операційна ефективність і низькі відрахування в резерви.

Фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 млрд. гривень; зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 млрд. гривень; позитивний результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу - 2,7 млрд. гривень; низький обсяг відрахувань банками в резерви - 1,3 млрд. гривень проти 1,8 млрд. гривень в минулому році.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.