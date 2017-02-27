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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3949395039513952>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:25

vladus17
А какой вес самый ходовой ?

По поводу штампа я понял. Типо такого ?
https://goldrwsbank.com.ua/p822932973-s ... a-100.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:33

  zzzzzz написав:vladus17
А какой вес самый ходовой ?

По поводу штампа я понял. Типо такого ?
https://goldrwsbank.com.ua/p822932973-s ... a-100.html

По весу они все ходовые. На какой денег хватит. Лучше брать 50ки конечно. Самый оптимальный вариант - я для себя так решил. Они легче потом продаются.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:34

  freeze написав:
  fler написав:https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view?fbclid=IwAR32wRveXIkR1Elum8Lhmgx7tqnx0MASN5ucQss0AtZlWPrPEZczxgWJI7c
40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...


Что мне нравятся у соросят, что они умеют делать классные слайды. Обязательно в конце графика стрелочка резко вверх, много положительного зелёного цвета, раздражающий красный цвет почти отсутствует, текст написан так, чтобы даже президент понял.
Хорошая презентация.


Так це зараз загальний тренд скрізь . Всі керівники ( особливо не дуже компетентні ) люблять подивитися картинки . Гарні картинки - правильною дорогою значить йдете ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:36

  vladus17 написав:Какие слитки самые ходовые ?

штампованые. литье не берите, может быть фуфел в середине. со штампом в упаковке запечатаной - никогда.[/quote]

А як відносно монет ? Є якийсь смисл на них дивитися ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:39

  Puente написав:
  vladus17 написав:Какие слитки самые ходовые ?

штампованые. литье не берите, может быть фуфел в середине. со штампом в упаковке запечатаной - никогда.


А як відносно монет ? Є якийсь смисл на них дивитися ?[/quote]
Монеты тоже хорошо.Они хоть и немного дороже стоят слитков. Но там много своих плюсов. Нпример их можно перевозить как валюту а не как золото. Например Архистратих Михаил это 20грн, хоть и унция золота. В декларациях и прч документах можно так и говорить имею 20 грн сбережений :)
Обратите ваше внимание на 1oz и пол oz. Они самые ходовые.
У меня кстати еще остались в наличии , могу ссылку скинуть в лс если интересно.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 25 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:41

  Puente написав:А як відносно монет ? Є якийсь смисл на них дивитися ?


Если бы были "лишние" деньги, купил бы монеток, я когда монетки в руки беру из драг.металов прям кайфую. )) Вопрос экономической целесообразности не обсуждаю. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:45

  alex_dvornichenko написав:
  Puente написав:А як відносно монет ? Є якийсь смисл на них дивитися ?


Если бы были "лишние" деньги, купил бы монеток, я когда монетки в руки беру из драг.металов прям кайфую. )) Вопрос экономической целесообразности не обсуждаю. )


А можно разрывать упаковку, от этого цена не уменьшится? У меня так и лежат запаянные, некоторые с 2002 г, когда еще сертификаты в правексе от руки заполняли. Вот живу-живу и так и не испытал кайфа от поглажевания слитков :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:А можно разрывать упаковку, от этого цена не уменьшится?

нельзя. могу обменять на монеты с вашей доплатой.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:vladus17
А какой вес самый ходовой ?

По поводу штампа я понял. Типо такого ?
https://goldrwsbank.com.ua/p822932973-s ... a-100.html

По весу они все ходовые. На какой денег хватит. Лучше брать 50ки конечно. Самый оптимальный вариант - я для себя так решил. Они легче потом продаются.


Вітаюсь совсіма.
Як на мене то 100 гр. штамповка, такі, на які zzzzzz посилання дав, гарніше будуть ніж 50 грамовки.

Ціна грама меньша, окремою строкою в таблицы на finence.ua подають, і ще по сумах меньше фінмоніторінгу.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:52

...пересічні хочуть казки!)))))

  freeze написав:классные слайды.

... та все у них вийде!
- шкода, що пАпіжже...
- можуть і не вкластись у мій термін, який я їм дав(до липня) - показати реальні покращення...
- наприклад, щоб кожен Долярчик :) зайшовши, нехай навіть в атб із соткою гривень в кишені.... а вийшовши - тримав у руках два великі кульки різноманітних продуктів, ще й 20грн решти залишилось! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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