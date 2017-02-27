А какой вес самый ходовой ?
По поводу штампа я понял. Типо такого ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:25
vladus17
А какой вес самый ходовой ?
По поводу штампа я понял. Типо такого ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:33
По весу они все ходовые. На какой денег хватит. Лучше брать 50ки конечно. Самый оптимальный вариант - я для себя так решил. Они легче потом продаются.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:34
Так це зараз загальний тренд скрізь . Всі керівники ( особливо не дуже компетентні ) люблять подивитися картинки . Гарні картинки - правильною дорогою значить йдете ...
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:36
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:39
А як відносно монет ? Є якийсь смисл на них дивитися ?[/quote]
Монеты тоже хорошо.Они хоть и немного дороже стоят слитков. Но там много своих плюсов. Нпример их можно перевозить как валюту а не как золото. Например Архистратих Михаил это 20грн, хоть и унция золота. В декларациях и прч документах можно так и говорить имею 20 грн сбережений
Обратите ваше внимание на 1oz и пол oz. Они самые ходовые.
У меня кстати еще остались в наличии , могу ссылку скинуть в лс если интересно.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 25 лют, 2020 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:41
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:45
А можно разрывать упаковку, от этого цена не уменьшится? У меня так и лежат запаянные, некоторые с 2002 г, когда еще сертификаты в правексе от руки заполняли. Вот живу-живу и так и не испытал кайфа от поглажевания слитков
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:50
Вітаюсь совсіма.
Як на мене то 100 гр. штамповка, такі, на які zzzzzz посилання дав, гарніше будуть ніж 50 грамовки.
Ціна грама меньша, окремою строкою в таблицы на finence.ua подають, і ще по сумах меньше фінмоніторінгу.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:52
...пересічні хочуть казки!)))))
... та все у них вийде!
- шкода, що пАпіжже...
- можуть і не вкластись у мій термін, який я їм дав(до липня) - показати реальні покращення...
- наприклад, щоб кожен Долярчик зайшовши, нехай навіть в атб із соткою гривень в кишені.... а вийшовши - тримав у руках два великі кульки різноманітних продуктів, ще й 20грн решти залишилось!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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