Простите, по поводу целостности упаковки вы писали
со штампом в упаковке запечатаной - никогда.
Я не понял про запечатнные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:52
Простите, по поводу целостности упаковки вы писали
Я не понял про запечатнные.
Живите своим умом!
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:55
если запечатаные в упаковке то скорее всего нормальные. но на ютубе можно увидить и такие и фуфел. с монетами проще в этом плане. их намного сложнее подделать, плюс они не в упаковке, можно свесить , замерять , капнуть кислотой. или даже по звуку определить (сейчас есть программы на телефоне которые это делают)
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:04
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
сегодня аукцион овгз. какие прогнозы?
сегодня 7ми летки
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:17
Курси на зараз - майже все зелене
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:21
Пока что так
10:20 Торги вторника открылись со спрэдом 6 копеек между "бидом" и "оффером". В течение 15-20 минут "биды" поднялись выше 24,50. Ощущается, что желающих купить больше, чем продавцов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30
А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:35
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