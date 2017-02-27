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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3949395039513952

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:52

  vladus17 написав:
  Moneta написав:А можно разрывать упаковку, от этого цена не уменьшится?

нельзя. могу обменять на монеты с вашей доплатой.


Простите, по поводу целостности упаковки вы писали
со штампом в упаковке запечатаной - никогда.

Я не понял про запечатнные.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:55

  zzzzzz написав:
  vladus17 написав:
  Moneta написав:А можно разрывать упаковку, от этого цена не уменьшится?

нельзя. могу обменять на монеты с вашей доплатой.


Простите, по поводу целостности упаковки вы писали
со штампом в упаковке запечатаной - никогда.

Я не понял про запечатнные.

если запечатаные в упаковке то скорее всего нормальные. но на ютубе можно увидить и такие и фуфел. с монетами проще в этом плане. их намного сложнее подделать, плюс они не в упаковке, можно свесить , замерять , капнуть кислотой. или даже по звуку определить (сейчас есть программы на телефоне которые это делают)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:04

  g_al1 написав:Щось вчора здали нерви - взяв по 24,37.
Слабак...
Буде вільна грн і піде нище - відкуплю ще.

Идет накопление, одни не решаются брать (ожидая 23), другие втихую берут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня аукцион овгз. какие прогнозы?
сегодня 7ми летки
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:17

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
11:00
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Підросли на 3-9 копійок. Євро підросло більше.

24.02.2020 17:00
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ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:21

  PS4 написав:сегодня аукцион овгз. какие прогнозы?
сегодня 7ми летки


Пока что так

10:20 Торги вторника открылись со спрэдом 6 копеек между "бидом" и "оффером". В течение 15-20 минут "биды" поднялись выше 24,50. Ощущается, что желающих купить больше, чем продавцов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29

Долярчик. Не вийде, ви ще не зрозуміли)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30

А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:35

  prilepskiy написав:А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?

То зрада чи перемога?) :lol: 8)
Investor_33
 
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