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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3951395239533954>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 316
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:43

  Zebra написав:
  g_al1 написав:Щось вчора здали нерви - взяв по 24,37.
Слабак...
Буде вільна грн і піде нище - відкуплю ще.

Идет накопление, одни не решаются брать (ожидая 23), другие втихую берут.

а что лета не будет па22 купить
сто пудов будет па22
или думаете короновирус Китай на колени поставит?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:45

  prilepskiy написав:Зображення


Нафтогаз перерахував Укрнафті гроші за заборгований газ?)
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  starsn написав:Нафтогаз перерахував Укрнафті гроші за заборгований газ?)

Тобто Укрнафта погасила податковий борг?
То що, ну їх тих нерезів у ОВДП по 10+% ??)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:03

Начались уплаты ПДВ , это нормально.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:05

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 67 033,80608133(66 863,37772187 + 170,42835946) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 865(12 629 + 236) млн.
Овернайти виросли більше ніж коррахунки.

Загальна добова ліквідність 67 033,81 + 12 865 - 0 = 79 898,81(79 492,38 + 406,43) млн. гривень.

Загально добова ліквідність підросла! Та якось зовсім нечуттєво. Майже пряма червона лінія на графіку в останні дні.

НБУ нічого не купував і не продавав. Всі невеликі зміни забеспечили Автономні чинники. Додала Інкасація, зменшивши обсяг готівки на 1,481 млрд.грн. Та Казначейство забрало більшу половину - 1,07 млрд. Ще капелютку, та забрали Інші.

І Коррахунки підрослили, і Овернайти підросли, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також підросла :!:

Завтра тільки виплати по купонах ОВДП 1,11 млрд.грн. І до кінця місяця більше нічого не буде.

Гроші на аукціон є, якщо без семирічок.
Цікаво, скільки залучать у самі довгі гривневі ОВДП при нинішньому стані прибутковості :?:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-02-26

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:11

  Investor_33 написав:
  prilepskiy написав:А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?

То зрада чи перемога?) :lol: 8)

Мне сегодня налоговая уже с утра звонила, просила перечислить налог на прибыль и НДС побыстрей. Сидят девченки, обзванивают "клиентуру", которые в декларациях хоть что-то засветили
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:14

  EvgCapp написав:
  Investor_33 написав:
  prilepskiy написав:А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?

То зрада чи перемога?) :lol: 8)

Мне сегодня налоговая уже с утра звонила, просила перечислить налог на прибыль и НДС побыстрей. Сидят девченки, обзванивают "клиентуру", которые в декларациях хоть что-то засветили

)))))))))))))))))))))))))))))
От зрада-зрадная))))
З.Ы. Может она познакомиться хотела просто... :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20

  fler написав:https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view?fbclid=IwAR32wRveXIkR1Elum8Lhmgx7tqnx0MASN5ucQss0AtZlWPrPEZczxgWJI7c
40% зростання, 1млн.робочих місць та інша маячня залишилися. Додалася інвестиційна няня і трохи змінили про транспортну інфраструктуру - вже не будуємо 5 глибоководних портів та нові аеропорти...

Нужно отдать должное молодой команде. Презентации у них получаются красивые.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.02.2020.................24,5277
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия. В первой половине сессии наблюдается очень плавный рост с остановками. Интенсивность роста примерно соответствует прибавке справочного курса.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета практически не изменились. Налоги и инкассация практически уравновесили друг друга, а окончательно все уравновесил небольшой рост объема суточных сертификатов.

В пятницу обороты МБ серьезно упали с 450.5 до 384.5 млн. Чистый спрос составил около 360 млн.

  prilepskiy написав:А кто может объяснить где налоговая вчера смогла собрать 12 186 000 000 грн, если за 21 день было всего собрано 13 812 000 000 грн ?

Когда-то уже пытались анализировать подобное явление. Тогда заподозрили, что налоговая накапливает поступления на своих счетах, а потом перечисляет скопом на ЕКС. Похоже на то, что до бюджета добрались квартальные налоги, которые платили до 20-го.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:28

"... а як же Африка і руде слоненя?"))))

  twin написав:Долярчик. Не вийде, ви ще не зрозуміли)

... але ж бачите, що зміни(реформи) ІДУТЬ/ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ!
...щось таки РОБЛЯТЬ! - не сидять склавши руки!

.... нічого, я ще до липня - тримаю за них кулаки!
- а далі..... - побачимо, сказав сліпий!© :)

...скоро весна..... прийде - саджати будемо!©®™:D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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