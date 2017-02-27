а что лета не будет па22 купить
сто пудов будет па22
или думаете короновирус Китай на колени поставит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:43
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:45
Дурень думкою багатіє
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:05
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 67 033,80608133(66 863,37772187 + 170,42835946) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 865(12 629 + 236) млн.
Овернайти виросли більше ніж коррахунки.
Загальна добова ліквідність 67 033,81 + 12 865 - 0 = 79 898,81(79 492,38 + 406,43) млн. гривень.
Загально добова ліквідність підросла! Та якось зовсім нечуттєво. Майже пряма червона лінія на графіку в останні дні.
НБУ нічого не купував і не продавав. Всі невеликі зміни забеспечили Автономні чинники. Додала Інкасація, зменшивши обсяг готівки на 1,481 млрд.грн. Та Казначейство забрало більшу половину - 1,07 млрд. Ще капелютку, та забрали Інші.
І Коррахунки підрослили, і Овернайти підросли, і, очевидь, загальнодобова ліквідність також підросла
Завтра тільки виплати по купонах ОВДП 1,11 млрд.грн. І до кінця місяця більше нічого не буде.
Гроші на аукціон є, якщо без семирічок.
Цікаво, скільки залучать у самі довгі гривневі ОВДП при нинішньому стані прибутковості
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:11
Мне сегодня налоговая уже с утра звонила, просила перечислить налог на прибыль и НДС побыстрей. Сидят девченки, обзванивают "клиентуру", которые в декларациях хоть что-то засветили
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:14
)))))))))))))))))))))))))))))
От зрада-зрадная))))
З.Ы. Может она познакомиться хотела просто...
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Нужно отдать должное молодой команде. Презентации у них получаются красивые.
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.02.2020.................24,5277
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия. В первой половине сессии наблюдается очень плавный рост с остановками. Интенсивность роста примерно соответствует прибавке справочного курса.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета практически не изменились. Налоги и инкассация практически уравновесили друг друга, а окончательно все уравновесил небольшой рост объема суточных сертификатов.
В пятницу обороты МБ серьезно упали с 450.5 до 384.5 млн. Чистый спрос составил около 360 млн.
Когда-то уже пытались анализировать подобное явление. Тогда заподозрили, что налоговая накапливает поступления на своих счетах, а потом перечисляет скопом на ЕКС. Похоже на то, что до бюджета добрались квартальные налоги, которые платили до 20-го.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:28
"... а як же Африка і руде слоненя?"))))
... але ж бачите, що зміни(реформи) ІДУТЬ/ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ!
...щось таки РОБЛЯТЬ! - не сидять склавши руки!
.... нічого, я ще до липня - тримаю за них кулаки!
- а далі..... - побачимо, сказав сліпий!©
...скоро весна..... прийде - саджати будемо!©®™:D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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