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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:34
Долярчик написав:
... але ж бачите, що зміни(реформи) ІДУТЬ/ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ!
перерахуйте їх, будь-ласка
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motosmile
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:37
motosmile
огромная к Вам просьба: не кормите этого вонючего тролля
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:38
медленно растем
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:42
11:57 Продавцов становится меньше, а покупатели еще есть. Поэтому те, кто остались, поднимают "оффера". Покупатели выжидают, надеясь увидеть нерезидентские банки с продажами.
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Подкрепленье не пришло, нас с тобою на...
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:47
Сибарит написав:
Когда-то уже пытались анализировать подобное явление. Тогда заподозрили, что налоговая накапливает поступления на своих счетах, а потом перечисляет скопом на ЕКС.
Может тут что-то сложнее, имхо.
Налоги-то платятся не на счета налоговой а напрямую в казначейство.
Получатель - Управление казначейства
Банк получателя - Казначейство Украины
За исключением пенсионного ЕСВ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:50
zzzzzz написав:
медленно растем
Я б назвав це флет, але кудись вийти мємо..
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:59
Yuri_61 написав: Zebra написав: g_al1 написав:
Щось вчора здали нерви - взяв по 24,37.
Слабак...
Буде вільна грн і піде нище - відкуплю ще.
Идет накопление, одни не решаются брать (ожидая 23), другие втихую берут.
а что лета не будет па22 купить
сто пудов будет па22
или думаете короновирус Китай на колени поставит?
Вірус- розвод. 22 фундамент не дасть - ИМХО
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alex10
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:00
Ситуация на МБ напоминает гайдаровского кибальчиша.В роли Мальчиша Яков Васильевич.Нам бы день простоять, да ночь продержаться!Уж больно нужно на низах закрыть 36 ярдов для пацанов.Но как это сделать?И этот неожиданный коронавирус все портит.Вот незадача.)А гарантии даны)
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Дед Мороз
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01
vovan_prm написав:
Нужно отдать должное молодой команде. Презентации у них получаются красивые.
25 число, не помню такого, чтоб не было к этому времени статы по промпроизводству за предыдущий месяц. Номинально 20 число.
Переходим в виртуальную реальность?
Перефразируя Папандопуло:
"Смотри, смотри (презентации), я тебе еще нарисую!"
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03
motosmile написав: Долярчик написав:
... але ж бачите, що зміни(реформи) ІДУТЬ/ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ!
перерахуйте їх, будь-ласка
йди шоколадку смоктани
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alex10
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