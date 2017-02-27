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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:44
Игорь написав:Moneta
критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ?
Термінал D аеропорту Бориспіль!
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:06
Запорожье на час дня проспект повы 24,38/24,40
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edvardd
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08
zzzzzz написав:
И еще, посмотрите на индексы европы. Индексы всех стран продолжают падение.
это всё игрища на понижение.
сдуют немного пенки, правильные парни с инсайдом откупят у буратин азбуку, а потом продадут новым буратинам.
главное: как ты, я или другой условный человек среднего возраста поступит в этой ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22
Дед Мороз написав:
Ситуация на МБ напоминает гайдаровского кибальчиша.В роли Мальчиша Яков Васильевич.Нам бы день простоять, да ночь продержаться!Уж больно нужно на низах закрыть 36 ярдов для пацанов.Но как это сделать?И этот неожиданный коронавирус все портит.Вот незадача.)А гарантии даны)
Это был самый фееричный анализ ситуации курса! Проплюсовал!
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