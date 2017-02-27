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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3952395339543955

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 317
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
54
Всього голосів : 317
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:44

  Игорь написав:Moneta критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ?

Термінал D аеропорту Бориспіль!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:06

Запорожье на час дня проспект повы 24,38/24,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08

  zzzzzz написав:И еще, посмотрите на индексы европы. Индексы всех стран продолжают падение.

это всё игрища на понижение.
сдуют немного пенки, правильные парни с инсайдом откупят у буратин азбуку, а потом продадут новым буратинам.
главное: как ты, я или другой условный человек среднего возраста поступит в этой ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.35-24.42
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22

  Дед Мороз написав:Ситуация на МБ напоминает гайдаровского кибальчиша.В роли Мальчиша Яков Васильевич.Нам бы день простоять, да ночь продержаться!Уж больно нужно на низах закрыть 36 ярдов для пацанов.Но как это сделать?И этот неожиданный коронавирус все портит.Вот незадача.)А гарантии даны)


Это был самый фееричный анализ ситуации курса! Проплюсовал!
joik
 
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