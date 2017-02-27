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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08
это всё игрища на понижение.
сдуют немного пенки, правильные парни с инсайдом откупят у буратин азбуку, а потом продадут новым буратинам.
главное: как ты, я или другой условный человек среднего возраста поступит в этой ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 24.35-24.42
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22
Это был самый фееричный анализ ситуации курса! Проплюсовал!
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... сьогодні - чуть-чуть вгору..... але гасіння кредиток мало б курс розвернути....?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:10
Дереву, схоже, лапті. Нафта $56.30 (-3.23%)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:12
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:41
14:45 После обеда начали выходить покупатели, которых поджимают сроки. Нерезидентов так и не дождались, а купить надо. "Оффера" сразу поднялись на пару копеек выше
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:47
Курс на момент:
Харьков 24.42 - 24.45, в основном курс продажи 24.47 (утром 24.38 - 24.43)
Сумы 24.30 - 24.45 (24.30 - 24.40)
Полтава 24.38 - 24.45 (24.35 - 24.45)
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:56
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.02.2020..............26.02.2020
дата розрахунку.............24.02.2020..............25.02.2020
Євро...............................26,5109...................26,6035
Долар США.....................24,4995..................24,5307
После полудня доллар прибавил 0.3 копейки.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия. В первой половине сессии наблюдается очень плавный рост с остановками. Около 12 рост остановился, и наметилась тенденция к откату, еще более медленному, чем утренний рост. По итогам спокойных и сбалансированных торгов проявился небольшой дефицит валюты, и котировки снова чуть приподнялись.
Вся эта динамика уложилась в трехкопеечный диапазон. Поводов для появления НБУ видно не было. Сессия очень напоминает вчерашнюю. Это второй день боковика.
Этот день в истории:
2019 - 26.9907 (-2) -246
2018 - 26.9887 (-9) -245
2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.2486 (+3)
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