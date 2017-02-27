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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3952395339543955

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 318
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
55
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:06

Запорожье на час дня проспект повы 24,38/24,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08

  zzzzzz написав:И еще, посмотрите на индексы европы. Индексы всех стран продолжают падение.

это всё игрища на понижение.
сдуют немного пенки, правильные парни с инсайдом откупят у буратин азбуку, а потом продадут новым буратинам.
главное: как ты, я или другой условный человек среднего возраста поступит в этой ситуации.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.35-24.42
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22

  Дед Мороз написав:Ситуация на МБ напоминает гайдаровского кибальчиша.В роли Мальчиша Яков Васильевич.Нам бы день простоять, да ночь продержаться!Уж больно нужно на низах закрыть 36 ярдов для пацанов.Но как это сделать?И этот неожиданный коронавирус все портит.Вот незадача.)А гарантии даны)


Это был самый фееричный анализ ситуации курса! Проплюсовал!
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... сьогодні - чуть-чуть вгору..... але гасіння кредиток мало б курс розвернути....?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:10

Дереву, схоже, лапті. Нафта $56.30 (-3.23%)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:12

  Solar_simfi написав:Дереву, схоже, лапті. Нафта $56.30 (-3.23%)

там газпром вытянет всю экономику
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:41

14:45 После обеда начали выходить покупатели, которых поджимают сроки. Нерезидентов так и не дождались, а купить надо. "Оффера" сразу поднялись на пару копеек выше
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:47

Курс на момент:

Харьков 24.42 - 24.45, в основном курс продажи 24.47 (утром 24.38 - 24.43)
Сумы 24.30 - 24.45 (24.30 - 24.40)
Полтава 24.38 - 24.45 (24.35 - 24.45)
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.02.2020..............26.02.2020
дата розрахунку.............24.02.2020..............25.02.2020
Євро...............................26,5109...................26,6035
Долар США.....................24,4995..................24,5307
После полудня доллар прибавил 0.3 копейки.
Открылись чуть выше вчерашнего закрытия. В первой половине сессии наблюдается очень плавный рост с остановками. Около 12 рост остановился, и наметилась тенденция к откату, еще более медленному, чем утренний рост. По итогам спокойных и сбалансированных торгов проявился небольшой дефицит валюты, и котировки снова чуть приподнялись.
Вся эта динамика уложилась в трехкопеечный диапазон. Поводов для появления НБУ видно не было. Сессия очень напоминает вчерашнюю. Это второй день боковика.

Этот день в истории:
2019 - 26.9907 (-2) -246
2018 - 26.9887 (-9) -245

2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.2486 (+3)
Сибарит
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