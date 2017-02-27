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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3953395439553956

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 318
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
55
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:49

Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то мне подсказывает,что не очень...
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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