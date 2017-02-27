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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:49
Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?
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Дед Мороз
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26
Что-то мне подсказывает,что не очень...
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Дед Мороз
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35
В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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