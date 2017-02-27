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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то мне подсказывает,что не очень...
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Господа рОкетчики,а на сколько сегодня упали?
На 5 копеек или больше?
Или сейчас опять запостите дурдом с курсом 46 и увидите 30???))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 25 лют, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:50
Курси на зараз
Вітаюсь совсіма.
17:30
Підрівнялись по весях. Харків знову копійкова маржа по доляру.
11:00
Курс НБУ виріс
Євро (₴ --> €) 26,6035(26,5109 + 0,0926)
Долар США (₴ --> $) 24,5307(24,4995 + 0,0312)
Євро виріс майже так, як і вчора, більше ніж на 9 копійок. А ось доляр виріс поменьше. На третину меньше від євро, всього на 3 копійки.
Крос курс євро/доляр на зараз 1,085(1,08575),
на 18:20 Крос курс євро/доляр на зараз 1,0878
Золото - 1654,43(1679) доляра за унцію.
ВО
PS
Аукціон! По всьому недобір з таким рівнем доходності!
Встановлений рівень дохідності (%) 9,40% 10,00% 10,00% 9,95%
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 600 770 022,93 грн.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 25 лют, 2020 18:20, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:52
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:55
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:57
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00
Додано: Вів 25 лют, 2020 18:02
Попит 383 млн, Продали 225(за номінальною вартістю).
Сумно...
Але дохідність до 12% як тут писали ніхто не підняв. Максимальну дохідність хотіли 11,5%. Мінімальну 9.95%. Задовольнили все по мінімальній дохідності. Але то дріб'язок.
Треба віддати Мінфіну належне. Не прогнулись. Але без кредиту від МВФ поїзд далі не поїде. ЦЕ ФАКТ!
Скажіть хтось про це Зеленим!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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