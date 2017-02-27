RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3954395539563957>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 318
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
55
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:49

Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 08.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то мне подсказывает,что не очень...
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 08.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15362
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3963 раз.
Подякували: 6107 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа рОкетчики,а на сколько сегодня упали?

На 5 копеек или больше?

Или сейчас опять запостите дурдом с курсом 46 и увидите 30???)) 8)
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 25 лют, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11018
З нами з: 30.12.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:50

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
17:30
Зображення
Підрівнялись по весях. Харків знову копійкова маржа по доляру.

11:00
Зображення

Курс НБУ виріс :!:

Євро (₴ --> €) 26,6035(26,5109 + 0,0926)
Долар США (₴ --> $) 24,5307(24,4995 + 0,0312)
Євро виріс майже так, як і вчора, більше ніж на 9 копійок. А ось доляр виріс поменьше. На третину меньше від євро, всього на 3 копійки.

Крос курс євро/доляр на зараз 1,085(1,08575),
на 18:20 Крос курс євро/доляр на зараз 1,0878 :shock:

Золото - 1654,43(1679) доляра за унцію.

ВО

PS
Аукціон! По всьому недобір з таким рівнем доходності!
Встановлений рівень дохідності (%) 9,40% 10,00% 10,00% 9,95%

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 600 770 022,93 грн.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 25 лют, 2020 18:20, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1205
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:52

  somilitark написав:Господа рОкетчики,а на сколько сегодня упали?

На 5 копеек или больше?

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 600 770 022,93 грн"
Яша
 
Повідомлень: 985
З нами з: 10.04.07
Подякував: 84 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:55

  Дед Мороз написав:Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?

1,6 млрд грн.
shramko82
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 01.11.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:57

  shramko82 написав:
  Дед Мороз написав:Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?

1,6 млрд грн.

Це-перемога!А по семилеткам скока?
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 08.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00

  Дед Мороз написав:
  shramko82 написав:
  Дед Мороз написав:Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?

1,6 млрд грн.

Це-перемога!А по семилеткам скока?

Что-то около 228 млн )
shramko82
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 01.11.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:02

  Дед Мороз написав:
  shramko82 написав:
  Дед Мороз написав:Как там аукцион невиданной щедрости?Есть инфа?

1,6 млрд грн.

Це-перемога!А по семилеткам скока?

Попит 383 млн, Продали 225(за номінальною вартістю).
Сумно...
Але дохідність до 12% як тут писали ніхто не підняв. Максимальну дохідність хотіли 11,5%. Мінімальну 9.95%. Задовольнили все по мінімальній дохідності. Але то дріб'язок.
Треба віддати Мінфіну належне. Не прогнулись. Але без кредиту від МВФ поїзд далі не поїде. ЦЕ ФАКТ!
Скажіть хтось про це Зеленим!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 745
З нами з: 23.01.09
Подякував: 250 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3954395539563957>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1690, 1691, 1692
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16918 2120200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 17:19
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6799 1514846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.