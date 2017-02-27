Realist То,что обычно Ринат Леонидович тратит на сигареты за семь лет)Цинично прокатили.А помпезно заявляли безлимит по семилеткам!Стыдоба!Если не будет закона по Привату,то про МВФ можно забыть.А его не будет.
Qwerty написав:Як вам ціна золота?! 1625,15!!!!! Я впевнений шо ви в шоці як і я! А ви казали що 1000 буде ціна! Чи ви мали на увазі ціну пів унції?! А Лібо не даром заганяв народ в золото і срібло! Развєдчік! Розвідав зараньшє!
Та что вы все на него наехали, он сам , бедный , слился по 41$ за грамм год назад. Будущего не знает никто. Либо просто угадал. А Едвард - не угадал. Все просто.
Ну він активно продвигав цю ідею, а в когось був інтерес в цій темі, ось на нього косо й дивилися чого він каркає, а тут приємно дивитися на цифри! Вже 1656,25... Ну чого ж не згадати того, хто не хотів нам щастя і вдачі побажати! Хай вкладається на цих цифрах - заробить до літа пристойні гроші!
Qwerty написав:Треба було вкладатися в золото! Нині вже 1633,85!!!! Грам купують за 51 долар! Тут колись такий сценарій прогнозував Ден і писав що купив декілька кіло! Не погано піднявся, навіть, якщо сьогодні продасть, але думаю, що це ще не пік!
Задним числом все очень умные. Вы так говорите будто 20-30% поднять за год это прям манна небесная = выиграш в джек-пот. Палладий с начала года +45% за два месяца! Сейчас 1 унция платины + 1 унция золота (==2630) < меньше чем 1унция палладия (2745) Сколько можно было на битке поднять? А на гривне продав год назад по 28.1 и в ОВГЗ? Тесла за день недавно +20% сделала. ДумайТЕ
А де можна купити акції Тесла?! І шо тут думать, якщо той же Ден вклався в золото, можна порадіти саме за нього! Вклався б він в Тесла і написав би, то пораділи б за нього ще більше! А в біткоін вкладався Зебра, але чомусь цю тему в нього як відрізало, мабуть гаманець хтось поцупив з тими клятими біткоінами!
Справедливости ради, завтра по ОГЗВ отдавать всего 1,1 млрд. Поэтому то, что привлекли всего 1,6 млрд, возможно, не сильно повлияет на ситуацию. А вот в следующую среду будет интереснее: будет отдавать 7,3 млрд.