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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3955395639573958>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 318
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
55
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:07

Realist То,что обычно Ринат Леонидович тратит на сигареты за семь лет)Цинично прокатили.А помпезно заявляли безлимит по семилеткам!Стыдоба!Если не будет закона по Привату,то про МВФ можно забыть.А его не будет.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:17

  Zebra написав:Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать

Поки, що до паритету як до Києва рачки!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:19

  Qwerty написав:
  Zebra написав:Паритет все ближе, но не вздумайте откупаться 1:1, там начнется такой ужас чо, сквиз пойдет, ниже 0.90 можно будет брать

Поки, що до паритету як до Києва рачки!

Он про биткоины пишет или про гривну?))Тело в декабре писало,что у него чуйка,что по евро будет разворот и рост евро, и что 25% каклеты он перевёл в евро.Флюгер)
Востаннє редагувалось Дед Мороз в Вів 25 лют, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:21

  Realist написав:Але без кредиту від МВФ поїзд далі не поїде. ЦЕ ФАКТ!


Дадут небольшой траншик, пойдет он в ЗВР, а поезд с какой стати поедет быстро ?
Много раз давали, и много раз не давали за последние годы, ничего особенного не происходило.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:21

  vladus17 написав:
  Qwerty написав:Як вам ціна золота?! 1625,15!!!!! Я впевнений шо ви в шоці як і я! А ви казали що 1000 буде ціна! Чи ви мали на увазі ціну пів унції?! А Лібо не даром заганяв народ в золото і срібло! Развєдчік! Розвідав зараньшє!

Та что вы все на него наехали, он сам , бедный , слился по 41$ за грамм год назад.
Будущего не знает никто. Либо просто угадал. А Едвард - не угадал.
Все просто.

Ну він активно продвигав цю ідею, а в когось був інтерес в цій темі, ось на нього косо й дивилися чого він каркає, а тут приємно дивитися на цифри! Вже 1656,25... Ну чого ж не згадати того, хто не хотів нам щастя і вдачі побажати! Хай вкладається на цих цифрах - заробить до літа пристойні гроші!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:28

  vladus17 написав:
  Qwerty написав:Треба було вкладатися в золото! Нині вже 1633,85!!!! Грам купують за 51 долар! Тут колись такий сценарій прогнозував Ден і писав що купив декілька кіло! Не погано піднявся, навіть, якщо сьогодні продасть, але думаю, що це ще не пік!

Задним числом все очень умные.
Вы так говорите будто 20-30% поднять за год это прям манна небесная = выиграш в джек-пот.
Палладий с начала года +45% за два месяца!
Сейчас 1 унция платины + 1 унция золота (==2630) < меньше чем 1унция палладия (2745)
Сколько можно было на битке поднять?
А на гривне продав год назад по 28.1 и в ОВГЗ?
Тесла за день недавно +20% сделала.
ДумайТЕ :D

А де можна купити акції Тесла?! І шо тут думать, якщо той же Ден вклався в золото, можна порадіти саме за нього! Вклався б він в Тесла і написав би, то пораділи б за нього ще більше! А в біткоін вкладався Зебра, але чомусь цю тему в нього як відрізало, мабуть гаманець хтось поцупив з тими клятими біткоінами!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:35

  freeze написав:В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины

В этом году не было гололеда.
Вангую, наши креативные реформаторы заявят, что в 2019 году 20% километража ушло на проскальзывание колес грузовиков по нечищеным дорогам. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Справедливости ради, завтра по ОГЗВ отдавать всего 1,1 млрд.
Поэтому то, что привлекли всего 1,6 млрд, возможно, не сильно повлияет на ситуацию.
А вот в следующую среду будет интереснее: будет отдавать 7,3 млрд.
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:03

Соседи уже подсуетились с выводами. "Громкий" заголовок специально не копировал, а то опять обвинят в пиаре "враждебного ресурса".
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:11

  antey1969 написав:
  freeze написав:В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
В этом году не было гололеда.
Вангую, наши креативные реформаторы заявят, что в 2019 году 20% километража ушло на проскальзывание колес грузовиков по нечищеным дорогам. :D

Скажут, что прекратили стрелять, а потому подвоза боеприпасов не было.
Чому бідний? - Тому що дурний
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