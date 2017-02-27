Додано: Вів 25 лют, 2020 19:21

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению. Всего было предложено 2 млрд по лимитированным выпускам и безлимит по 7-леткам. Привлечь удалось всего 1,5 млрд.грн.Завтра погашения не будет.По коротким 3-х месячным предложение было 0,5 млрд, спрос 0,313 млрд, продано 0,212 млрд. Средневзвешенная ставка снизилась скромно с 9,46% до 9,40% . Спрос упал в три раза по сравнению с последним размещение.По среднесрочным 12-месячным ОВГЗ, предложение было 0,5 млрд, спрос 0,533 млрд, продано 0,475 млрд , спрос упал в 2,5 раза. Средневзвешенную ставку пришлось поднимать с 9,63% до 9,90%По двухлеткам, предложение было 1 млрд, спрос 0,714 млрд, продано 0,6 млрд, спрос поднялся в 1,5 раза. Ставка не изменилась.А вот по семилеткам я считаю полный провал. Аукцион был безлимитный, спрос составил всего 0,383 млрд, было продано 0,225 млрд. Это вообще никак не идет в сравнение с прошлым размещением этого выпуска, когда спрос был 9 млрд, продано было 3,6 млрд.Ставку пришлось поднимать с 9,79% до 9,95%На графике четко видно, что с 11 февраля произошел четкий разворот и ставки начали небольшой рост ( кроме 3 месячных)Низкий объем спроса сегодня, да и предыдущие аукционы показывает падение спроса со стороны покупателей. Минфин ждет что 14 марта НБУ будет снижать учетную ставку, и видимо надеются что за счет этого банки будут проявлять большую активность. Может да, а может нет. На данным момент мы видим что по текущим ориентирам среди покупателей нет интереса. Возможно в районе 11% или даже ближе к 12% интерес появится, но по таким уровням интереса нет.