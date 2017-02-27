RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3956395739583959>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 320
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
54
25.51-26
9%
29
выше 26
18%
56
Всього голосів : 320
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:21

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению. Всего было предложено 2 млрд по лимитированным выпускам и безлимит по 7-леткам. Привлечь удалось всего 1,5 млрд.грн.

Завтра погашения не будет.

По коротким 3-х месячным предложение было 0,5 млрд, спрос 0,313 млрд, продано 0,212 млрд. Средневзвешенная ставка снизилась скромно с 9,46% до 9,40% . Спрос упал в три раза по сравнению с последним размещение.

По среднесрочным 12-месячным ОВГЗ, предложение было 0,5 млрд, спрос 0,533 млрд, продано 0,475 млрд , спрос упал в 2,5 раза. Средневзвешенную ставку пришлось поднимать с 9,63% до 9,90%

По двухлеткам, предложение было 1 млрд, спрос 0,714 млрд, продано 0,6 млрд, спрос поднялся в 1,5 раза. Ставка не изменилась.

А вот по семилеткам я считаю полный провал. Аукцион был безлимитный, спрос составил всего 0,383 млрд, было продано 0,225 млрд. Это вообще никак не идет в сравнение с прошлым размещением этого выпуска, когда спрос был 9 млрд, продано было 3,6 млрд.
Ставку пришлось поднимать с 9,79% до 9,95%

На графике четко видно, что с 11 февраля произошел четкий разворот и ставки начали небольшой рост ( кроме 3 месячных)

Низкий объем спроса сегодня, да и предыдущие аукционы показывает падение спроса со стороны покупателей. Минфин ждет что 14 марта НБУ будет снижать учетную ставку, и видимо надеются что за счет этого банки будут проявлять большую активность. Может да, а может нет. На данным момент мы видим что по текущим ориентирам среди покупателей нет интереса. Возможно в районе 11% или даже ближе к 12% интерес появится, но по таким уровням интереса нет.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37168
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 9060 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:37

Евробонды Украины с погашение в 2032 году сегодня потеряли 2,7% по номиналу За неделю 3,5% от номинала.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37168
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 9060 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:10

  zzzzzz написав:Евробонды Украины с погашение в 2032 году сегодня потеряли 2,7% по номиналу За неделю 3,5% от номинала.


Зображення



Добрый Вечер.
Поблагодарил Вас за инфу !

Как то грустно ....но , оптимисты ЕСТЬ .
холява
2
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2229 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:14

холява
Посмотрите на внешку, там рынки летят со свистом
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37168
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 9060 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:26

  zzzzzz написав:холява
Посмотрите на внешку, там рынки летят со свистом


Та я даже доллары от себя перепрятал....
холява
2
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2229 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:33

Так что пора продавать Овгз?
И куда дальше бежать?
PS4
 
Повідомлень: 165
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:50

https://www.reuters.com/article/us-glob ... ss+News%29


Риски таковы, что рынки облигаций начинают делать ставки, что центральным банкам придется спешить на помощь с новым стимулом.

Фьючерсы на ставку по фондам Федеральной резервной системы в последние несколько дней выросли до цены с вероятностью 50-50 снижения ставки на четверть пункта уже в апреле. В целом они предполагают более 50 базовых пунктов сокращения к концу года.

Индикатор падения курса США ударил по доллару против корзины его аналогов.

«Признаки наказания доллара США за наличие центрального банка с определенной способностью снижать ставки ставят вопрос о том, могут ли спреды по ставкам стать ключевым драйвером в ближайшее время», - сказал Алан Раскин, главный международный стратег Deutsche Bank.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37168
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 9060 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:05

  antey1969 написав:
  freeze написав:В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины

В этом году не было гололеда.
Вангую, наши креативные реформаторы заявят, что в 2019 году 20% километража ушло на проскальзывание колес грузовиков по нечищеным дорогам. :D


На самом деле все немного не так.
В грузооборот входят несколько позиций.
ЖД, авто, авиа, водный, и трубопроводный.

Так вот трубопроводный показал снижение на 59% потому что Газпром стал меньше качать газа , но за счет контракта качай или плати, уплата за транзит сильно не упала.
А другие предприятия транспорта показали +/-
ЖД -5%
Авто +5%
Все остальные имеют низкое значение.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/20.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37168
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3581 раз.
Подякували: 9060 раз.
 
Профіль
44
12
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:А другие предприятия транспорта показали +/-
ЖД -5%
Авто +5%


Пусть дальше УЗ продолжают политику закрытия малодеятельных грузовых станций, и при этом ждут роста грузоперевозок.
По факту же выходит кто ушёл с жд - перешёл на авто.
Igor3777
 
Повідомлень: 186
З нами з: 06.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:30

zzzzzz
если бы не вялая пока реакция нала, то я бы сказал, что и у нас уже все предпосылки полетать сложились, нет?
для меня сегодня прозвучал мощный Гудок :mrgreen:
matroSkin
 
Повідомлень: 69
З нами з: 14.11.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3956395739583959>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, shikatoki2, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1690, 1691, 1692
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16919 2120391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 19:23
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6799 1514892
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 611
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.