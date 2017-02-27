Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению. Всего было предложено 2 млрд по лимитированным выпускам и безлимит по 7-леткам. Привлечь удалось всего 1,5 млрд.грн.
Завтра погашения не будет.
По коротким 3-х месячным предложение было 0,5 млрд, спрос 0,313 млрд, продано 0,212 млрд. Средневзвешенная ставка снизилась скромно с 9,46% до 9,40% . Спрос упал в три раза по сравнению с последним размещение.
По среднесрочным 12-месячным ОВГЗ, предложение было 0,5 млрд, спрос 0,533 млрд, продано 0,475 млрд , спрос упал в 2,5 раза. Средневзвешенную ставку пришлось поднимать с 9,63% до 9,90%
По двухлеткам, предложение было 1 млрд, спрос 0,714 млрд, продано 0,6 млрд, спрос поднялся в 1,5 раза. Ставка не изменилась.
А вот по семилеткам я считаю полный провал. Аукцион был безлимитный, спрос составил всего 0,383 млрд, было продано 0,225 млрд. Это вообще никак не идет в сравнение с прошлым размещением этого выпуска, когда спрос был 9 млрд, продано было 3,6 млрд. Ставку пришлось поднимать с 9,79% до 9,95%
На графике четко видно, что с 11 февраля произошел четкий разворот и ставки начали небольшой рост ( кроме 3 месячных)
Низкий объем спроса сегодня, да и предыдущие аукционы показывает падение спроса со стороны покупателей. Минфин ждет что 14 марта НБУ будет снижать учетную ставку, и видимо надеются что за счет этого банки будут проявлять большую активность. Может да, а может нет. На данным момент мы видим что по текущим ориентирам среди покупателей нет интереса. Возможно в районе 11% или даже ближе к 12% интерес появится, но по таким уровням интереса нет.
Риски таковы, что рынки облигаций начинают делать ставки, что центральным банкам придется спешить на помощь с новым стимулом.
Фьючерсы на ставку по фондам Федеральной резервной системы в последние несколько дней выросли до цены с вероятностью 50-50 снижения ставки на четверть пункта уже в апреле. В целом они предполагают более 50 базовых пунктов сокращения к концу года.
Индикатор падения курса США ударил по доллару против корзины его аналогов.
«Признаки наказания доллара США за наличие центрального банка с определенной способностью снижать ставки ставят вопрос о том, могут ли спреды по ставкам стать ключевым драйвером в ближайшее время», - сказал Алан Раскин, главный международный стратег Deutsche Bank.
freeze написав:В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
В этом году не было гололеда. Вангую, наши креативные реформаторы заявят, что в 2019 году 20% километража ушло на проскальзывание колес грузовиков по нечищеным дорогам.
На самом деле все немного не так. В грузооборот входят несколько позиций. ЖД, авто, авиа, водный, и трубопроводный.
Так вот трубопроводный показал снижение на 59% потому что Газпром стал меньше качать газа , но за счет контракта качай или плати, уплата за транзит сильно не упала. А другие предприятия транспорта показали +/- ЖД -5% Авто +5% Все остальные имеют низкое значение.