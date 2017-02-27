Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3956395739583959 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 320 ниже 23 7% 22 23.01-23.50 9% 28 23.51-24.0 11% 35 24.01-24.5 18% 56 24.51-25.0 13% 40 25.01-25.5 17% 54 25.51-26 9% 29 выше 26 18% 56 Всього голосів : 320 Додано: Вів 25 лют, 2020 21:31 Igor3777 написав: zzzzzz написав: А другие предприятия транспорта показали +/-

ЖД -5%

Авто +5% А другие предприятия транспорта показали +/-ЖД -5%Авто +5%



Пусть дальше УЗ продолжают политику закрытия малодеятельных грузовых станций, и при этом ждут роста грузоперевозок.

По факту же выходит кто ушёл с жд - перешёл на авто. Пусть дальше УЗ продолжают политику закрытия малодеятельных грузовых станций, и при этом ждут роста грузоперевозок.По факту же выходит кто ушёл с жд - перешёл на авто.

Есть несколько вариантов трактования этой статистики.

1. Закрытие нерентабельных станций. Если это так, процесс нормальный.

2. Завышение цен УЗ настолько, что возить фурами выгодней. Если это так, стоит задуматься о приватизации УЗ по частям для создания конкуренции.

3. Повышение стоимости перевалки, что для части грузов делает более выгодной доставку фурами от ворот до ворот. Это процесс нормальный.

4. Вывод из тени части автоперевозок. В прошлом году на основных трассах закатали под асфальт весы. Теперь страшно и ходить с перегрузом, а не только показывать его в отчетности. Если это так, мы действительно имеем дело с некоторым падением грузоперевозок. Это тревожный звоночек.



По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды? Есть несколько вариантов трактования этой статистики.1. Закрытие нерентабельных станций. Если это так, процесс нормальный.2. Завышение цен УЗ настолько, что возить фурами выгодней. Если это так, стоит задуматься о приватизации УЗ по частям для создания конкуренции.3. Повышение стоимости перевалки, что для части грузов делает более выгодной доставку фурами от ворот до ворот. Это процесс нормальный.4. Вывод из тени части автоперевозок. В прошлом году на основных трассах закатали под асфальт весы. Теперь страшно и ходить с перегрузом, а не только показывать его в отчетности. Если это так, мы действительно имеем дело с некоторым падением грузоперевозок. Это тревожный звоночек.По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4655 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2164 раз. Подякували: 4901 раз. Профіль 7 5 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 21:35 На безналичном рынке нет паники, но ситуация уже очень настороженная. Говорят, что Ситибанк, которые долгие месяцы был крупным валютным продавцом, второй день подряд скупает валюту. На межбанке активно заключают форвардные контракты: закупка доллара по текущему курсу с отсроченной поставкой в будущем, что подтверждает девальвационные ожидания.



Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной рассказал "Стране", что украинский валютный рынок сегодня формировали три ключевые фактора:



Размещение новых гривневых выпусков гособлигаций.

Платежи Госказначейства в рамках возмещения по НДС: сегодня вечером бизнесу перечислили 1,3 млрд грн, вчера - почти 0,5 млрд грн. Общий объем выплат ожидается на уровне 6 млрд грн.

Продолжающиеся обвалы мировых финансовых рынков из-за новостей по распространению китайского коронавируса по всему миру.

"Из-за усиление финансовой лихорадки на внешних рынках, инвесторы переориентируются на "тихие гавани", - отметил Куринной.



Украина никогда такой гаванью не была, потому мало сейчас интересует иностранцев. Нашу страну, равно как и прочие развивающиеся экономики, всегда считали рисковым рынком. В него вкладывались в основном польстившись на высокие ставки. Но когда Минфин перестал их предлагать, то денежный поток стал активно иссякать.



Это подтвердилось сегодня результатами аукциона по размещению четырех выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Он оказался откровенно провальным, как и два предыдущих - бумаги не были раскуплены. В бюджет совокупно поступит лишь 1,6 млрд грн. Притом, что три выпуска гособлигаций размещались с очень скромным общим лимитом 2 млрд, а один был безлимитным. Это 7-летние ОВГЗ, где, по слухам, надеялись собрать хотя бы 2 млрд грн.



Еще раз подчеркнем - ожидания были сильно занижены, поскольку чиновники учли непростую ситуацию на мировых рынках и не самые радужные отчеты по украинской экономике (замедление в четвертом квартале 2019 года ВВП с 4,6% до 1,5%). Совсем недавно при таком раскладке по бумагам привлекалось 10-12 млрд грн. Однако сейчас не оправдались даже скромные надежды. Причем, не первый раз: например, на прошлой неделе облигаций было размещено только на 1,5 млрд грн при предложении на 4,5 млрд грн.



Минфин не собрал бы искомые 4 млрд грн даже, если бы удовлетворил все текущие заявки по новым ОВГЗ, согласившись на повышенные ставки. Но он не согласился и провел отсев:



на 3-месячные гособлигации, которых предложили на 500 млн грн, пришло заявок на 313,9 млн грн, а было удовлетворено на 212,7 млн грн;

на 1,5-годовых ОВГЗ объемом 500 млн грн, подали заявок на 533,6 млн грн, а было удовлетворено на 473,6 млн грн;

на 2-летние бумаги объемом 1 млрд грн, сделали заявок на 714,6 млн грн, а было удовлетворено на 600,9 млн грн;

на 7-летний безлимитный выпуск приняли заявок на 383,9 млн грн, а было удовлетворено на 225,4 млн грн.



Покупатели облигаций ставили максимальные доходности на уровне 10,4-12% годовых (в зависимости от бумаги), а правительство не согласилось платить так много. Фактический средний уровень ставок оказался на уровне 9,4-10% годовых. Из этого можно сделать три вывода:



Дефицит госбюджета в феврале 2020 года будет не очень высоким, невзирая на заявления премьера Алексея Гончарука по недобору таможенных сборов.

Власти решились снова тратить "валютную заначку страны": конвертировать новую порцию валюты из того, что НАК "Нафтогаз" получил по стокгольмскому суду ($2,9 млрд). По приблизительной оценке (если учитывать расходы декабря), в ней должно было остаться $1-1,3 млрд. Правда нефтегазовая госкомпания регулярно зарабатывала порядка $500 млн на транзите российского газа.

Правительство решило пойти ва-банк, и вручную секвестировать бюджетные платежи, нарушая утвержденную государственную смету.



Правдой может оказаться любая из версий, однако ни одна не интересна в нынешней ситуации иностранным инвестфондам, которые обычно раскупали наши ОВГЗ.



"Аппетит к риску на мировом рынке упал до минимума. Слишком уж активно распространяется китайский вирус, многие хотят пересидеть сложную ситуацию не в рисковой зоне. Тем более, что Украина больше не предлагает высоких ставок: с 2019 года они упали с 19% до 10% годовых, по такой цене нас не готовы заваливать средствами. К тому же все понимают, что развивающимся странам будет сложнее, чем развитым пережить коронавирус, если он попадет в страну.



К тому нельзя забывать о другом важном риске - о выплатах по госдолгу. Их становится все сложнее обеспечивать, когда размещения ОВГЗ проваливаются неделя за неделей. Причем это происходит накануне крупных долговых выплат в марте, который наступит уже на следующей неделе.



Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий разложил для "Страны" график ближайших выплат кредиторам:



1 марта - выплаты по еврооблигациям на $419 млн;

4 марта - погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн;

11 марта - платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн;

13 марта - выплата МВФ $407 млн;

25 марта - платеж по еврооблигациям на $110 млн.

Достаточно жесткий график, который будет сложно соблюдать, если Минфин не сможет лучше размещать новые выпуски гособлигаций. Могут рассматриваться варианты с размещением валютных ОВГЗ и повышения ставок по гривневым. Что решит правительство - скоро узнаем.



Однако в такой ситуации совершенно точно продолжит дорожать доллар. Если агроэкспортеры вместе с металлургами не начнут придерживать выручку за границей и стараться нажиться на девальвации гривны, то рост курса "американца" будет плавным - как сейчас (хотя среднесуточный объем межбанка уже сократился с $120-150 млн до сегодняшних $100 млн). На завтра Олег Куринной спрогнозировал повышение межбанка еще на 5 копеек - к 24,50-24,60 грн/$.



Но если у рынка не выдержат нервы, и иностранцы начнут перепродавать накупленные ранее ОВГЗ и выводить из Украины свои капиталы, а экспортеры придержат за границей свою "заначку", то ситуация может выйти из-под контроля. В любом случае Кабмину и Нацбанку нужно уже сейчас прорабывать оба варианта, и просчитывать сценарии действий в разных ситуациях. Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть. Moneta Повідомлень: 2199 З нами з: 26.06.11 Подякував: 33 раз. Подякували: 710 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 22:01



Тимофей пишет что в 4 квартале резко выросли инвестиции. Ага, ну кАнечно. Главное не смотреть квартальный разрез. А поквартальный разрез следующий.



1 кв + 17,8%

2 кв + 7,5%

3 кв + 12,7%

4 кв + 21,2%



Теперь берем забываем все предыдущие кварталы, и пишем про грандиозную перемогу в 4 квартале !! Салют, бурные апплодисменты.



Далее Тимофей как-то умудрился выдать снижение темпов роста за год, высокой базой сравнения.



В годовом исчислении темпы роста следующие.



2019 +15,5%

2018 +16,4%

2017 +22,1%

Я вижу замедление темпов роста , Тимофей видит двойную победу.



Далее, Тимофей Милованов среди причин видит реформирование экономики, снижение инвестиционных рисков и повышение инвестиционной привлекательности.



Я же просто залезаю на сайт Держстата и начинаю изучать структуру капитальных инвестиций. Где вижу что инвестиции в разделе "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" имели рост 89,7% , удельный вес их составил 10% .



Кто не понял что это такое, объясняю, это инвестиции в зеленую энергетику, с их конскими тарифами которые в 5 раз выше чем в ЕС ( Ринат передает "дякую") Никакой связи с реформированием экономики эти инвестиции не имеют. Напротив, эти так называемые инвестиции скоро к чертовой матери положат всю энергосистему Украины, потому что эта *** ничего общего с рыночными отношениями не имеет. Это сплошная коррупция и неэфективность.



Я не против зеленой энергетики, но только на условиях конкуренции, как принято во всем мире, а так же с регулирование небалансов, потому-что у нас это приводит к тому что приходится отключать блоки АЭС, что-бы выкупать э.э. у зеленых.



П.С. Если пересчитать капитальные инвестиции без этого хайпа то рост за год будет всего 6% , практически на равне с инфляцией. То есть в натуральных цена роста как-бы нет.





Мастер класс от Тимофея Милованова как выдавать желаемое за действительное.Тимофей пишет что в 4 квартале резко выросли инвестиции. Ага, ну кАнечно. Главное не смотреть квартальный разрез. А поквартальный разрез следующий.1 кв + 17,8%2 кв + 7,5%3 кв + 12,7%4 кв + 21,2%Теперь берем забываем все предыдущие кварталы, и пишем про грандиозную перемогу в 4 квартале !! Салют, бурные апплодисменты.Далее Тимофей как-то умудрился выдать снижение темпов роста за год, высокой базой сравнения.В годовом исчислении темпы роста следующие.2019 +15,5%2018 +16,4%2017 +22,1%Я вижу замедление темпов роста , Тимофей видит двойную победу.Далее, Тимофей Милованов среди причин видит реформирование экономики, снижение инвестиционных рисков и повышение инвестиционной привлекательности.Я же просто залезаю на сайт Держстата и начинаю изучать структуру капитальных инвестиций. Где вижу что инвестиции в разделе "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" имели рост 89,7% , удельный вес их составил 10% .Кто не понял что это такое, объясняю, это инвестиции в зеленую энергетику, с их конскими тарифами которые в 5 раз выше чем в ЕС ( Ринат передает "дякую") Никакой связи с реформированием экономики эти инвестиции не имеют. Напротив, эти так называемые инвестиции скоро к чертовой матери положат всю энергосистему Украины, потому что эта *** ничего общего с рыночными отношениями не имеет. Это сплошная коррупция и неэфективность.Я не против зеленой энергетики, но только на условиях конкуренции, как принято во всем мире, а так же с регулирование небалансов, потому-что у нас это приводит к тому что приходится отключать блоки АЭС, что-бы выкупать э.э. у зеленых.П.С. Если пересчитать капитальные инвестиции без этого хайпа то рост за год будет всего 6% , практически на равне с инфляцией. То есть в натуральных цена роста как-бы нет. Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37168 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3581 раз. Подякували: 9060 раз. Профіль 44 12 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04 matroSkin написав: zzzzzz

если бы не вялая пока реакция нала, то я бы сказал, что и у нас уже все предпосылки полетать сложились, нет?

для меня сегодня прозвучал мощный Гудок если бы не вялая пока реакция нала, то я бы сказал, что и у нас уже все предпосылки полетать сложились, нет?для меня сегодня прозвучал мощный Гудок

Ходят пока еще слухи, что Тигипыча в премьеры смотрят. Сейчас от ближайших кадровых рокировок многое будет зависеть Ходят пока еще слухи, что Тигипыча в премьеры смотрят. Сейчас от ближайших кадровых рокировок многое будет зависеть EvgCapp Повідомлень: 114 З нами з: 21.05.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 22:07 zzzzzz

Бредит бедняга(С) antey1969 1

Повідомлень: 9029 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1057 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3956395739583959 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням shikatoki2,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 zzzzzz і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1690 , 1691 , 1692

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 16919 2120394

Vitaka Вів 25 лют, 2020 19:23 Валютный рынок в мире 1 ... 678 , 679 , 680

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6799 1514892

ЛОБ Пон 24 лют, 2020 10:40 История украинской экономики в валютном контексте 1 , 2 , 3 , 4

vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58 31 611

sesk Чет 20 лют, 2020 19:05