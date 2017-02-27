Додано: Вів 25 лют, 2020 21:35

На безналичном рынке нет паники, но ситуация уже очень настороженная. Говорят, что Ситибанк, которые долгие месяцы был крупным валютным продавцом, второй день подряд скупает валюту. На межбанке активно заключают форвардные контракты: закупка доллара по текущему курсу с отсроченной поставкой в будущем, что подтверждает девальвационные ожидания.



Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной рассказал "Стране", что украинский валютный рынок сегодня формировали три ключевые фактора:



Размещение новых гривневых выпусков гособлигаций.

Платежи Госказначейства в рамках возмещения по НДС: сегодня вечером бизнесу перечислили 1,3 млрд грн, вчера - почти 0,5 млрд грн. Общий объем выплат ожидается на уровне 6 млрд грн.

Продолжающиеся обвалы мировых финансовых рынков из-за новостей по распространению китайского коронавируса по всему миру.

"Из-за усиление финансовой лихорадки на внешних рынках, инвесторы переориентируются на "тихие гавани", - отметил Куринной.



Украина никогда такой гаванью не была, потому мало сейчас интересует иностранцев. Нашу страну, равно как и прочие развивающиеся экономики, всегда считали рисковым рынком. В него вкладывались в основном польстившись на высокие ставки. Но когда Минфин перестал их предлагать, то денежный поток стал активно иссякать.



Это подтвердилось сегодня результатами аукциона по размещению четырех выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Он оказался откровенно провальным, как и два предыдущих - бумаги не были раскуплены. В бюджет совокупно поступит лишь 1,6 млрд грн. Притом, что три выпуска гособлигаций размещались с очень скромным общим лимитом 2 млрд, а один был безлимитным. Это 7-летние ОВГЗ, где, по слухам, надеялись собрать хотя бы 2 млрд грн.



Еще раз подчеркнем - ожидания были сильно занижены, поскольку чиновники учли непростую ситуацию на мировых рынках и не самые радужные отчеты по украинской экономике (замедление в четвертом квартале 2019 года ВВП с 4,6% до 1,5%). Совсем недавно при таком раскладке по бумагам привлекалось 10-12 млрд грн. Однако сейчас не оправдались даже скромные надежды. Причем, не первый раз: например, на прошлой неделе облигаций было размещено только на 1,5 млрд грн при предложении на 4,5 млрд грн.



Минфин не собрал бы искомые 4 млрд грн даже, если бы удовлетворил все текущие заявки по новым ОВГЗ, согласившись на повышенные ставки. Но он не согласился и провел отсев:



на 3-месячные гособлигации, которых предложили на 500 млн грн, пришло заявок на 313,9 млн грн, а было удовлетворено на 212,7 млн грн;

на 1,5-годовых ОВГЗ объемом 500 млн грн, подали заявок на 533,6 млн грн, а было удовлетворено на 473,6 млн грн;

на 2-летние бумаги объемом 1 млрд грн, сделали заявок на 714,6 млн грн, а было удовлетворено на 600,9 млн грн;

на 7-летний безлимитный выпуск приняли заявок на 383,9 млн грн, а было удовлетворено на 225,4 млн грн.



Покупатели облигаций ставили максимальные доходности на уровне 10,4-12% годовых (в зависимости от бумаги), а правительство не согласилось платить так много. Фактический средний уровень ставок оказался на уровне 9,4-10% годовых. Из этого можно сделать три вывода:



Дефицит госбюджета в феврале 2020 года будет не очень высоким, невзирая на заявления премьера Алексея Гончарука по недобору таможенных сборов.

Власти решились снова тратить "валютную заначку страны": конвертировать новую порцию валюты из того, что НАК "Нафтогаз" получил по стокгольмскому суду ($2,9 млрд). По приблизительной оценке (если учитывать расходы декабря), в ней должно было остаться $1-1,3 млрд. Правда нефтегазовая госкомпания регулярно зарабатывала порядка $500 млн на транзите российского газа.

Правительство решило пойти ва-банк, и вручную секвестировать бюджетные платежи, нарушая утвержденную государственную смету.



Правдой может оказаться любая из версий, однако ни одна не интересна в нынешней ситуации иностранным инвестфондам, которые обычно раскупали наши ОВГЗ.



"Аппетит к риску на мировом рынке упал до минимума. Слишком уж активно распространяется китайский вирус, многие хотят пересидеть сложную ситуацию не в рисковой зоне. Тем более, что Украина больше не предлагает высоких ставок: с 2019 года они упали с 19% до 10% годовых, по такой цене нас не готовы заваливать средствами. К тому же все понимают, что развивающимся странам будет сложнее, чем развитым пережить коронавирус, если он попадет в страну.



К тому нельзя забывать о другом важном риске - о выплатах по госдолгу. Их становится все сложнее обеспечивать, когда размещения ОВГЗ проваливаются неделя за неделей. Причем это происходит накануне крупных долговых выплат в марте, который наступит уже на следующей неделе.



Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий разложил для "Страны" график ближайших выплат кредиторам:



1 марта - выплаты по еврооблигациям на $419 млн;

4 марта - погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн;

11 марта - платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн;

13 марта - выплата МВФ $407 млн;

25 марта - платеж по еврооблигациям на $110 млн.

Достаточно жесткий график, который будет сложно соблюдать, если Минфин не сможет лучше размещать новые выпуски гособлигаций. Могут рассматриваться варианты с размещением валютных ОВГЗ и повышения ставок по гривневым. Что решит правительство - скоро узнаем.



Однако в такой ситуации совершенно точно продолжит дорожать доллар. Если агроэкспортеры вместе с металлургами не начнут придерживать выручку за границей и стараться нажиться на девальвации гривны, то рост курса "американца" будет плавным - как сейчас (хотя среднесуточный объем межбанка уже сократился с $120-150 млн до сегодняшних $100 млн). На завтра Олег Куринной спрогнозировал повышение межбанка еще на 5 копеек - к 24,50-24,60 грн/$.



Но если у рынка не выдержат нервы, и иностранцы начнут перепродавать накупленные ранее ОВГЗ и выводить из Украины свои капиталы, а экспортеры придержат за границей свою "заначку", то ситуация может выйти из-под контроля. В любом случае Кабмину и Нацбанку нужно уже сейчас прорабывать оба варианта, и просчитывать сценарии действий в разных ситуациях.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.