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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30
Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.
Но тенденции не очень хорошие, колоссальные объемы отложенных выплат по гос долгу просто убивают гос бюджет, а экономика серьезно тянется вниз под влиянием рецессии в германии.
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escobar
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