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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3957395839593960

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 320
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
54
25.51-26
9%
29
выше 26
18%
56
Всього голосів : 320
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

  Proofy написав:
  холява написав:Как то грустно ....но , оптимисты ЕСТЬ .
Та пока один Сомик оптимист. Даже мне грустно, ожидал еще некоторого падения, в бумаге сильно завис.

Меня тоже можете записать в оптимисты. Если увидим 24,31 то я выйду в ноль, а дальше только профит :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.

Но тенденции не очень хорошие, колоссальные объемы отложенных выплат по гос долгу просто убивают гос бюджет, а экономика серьезно тянется вниз под влиянием рецессии в германии.
escobar
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  #<1 ... 3957395839593960
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