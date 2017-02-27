Меня тоже можете записать в оптимисты. Если увидим 24,31 то я выйду в ноль, а дальше только профит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.
Но тенденции не очень хорошие, колоссальные объемы отложенных выплат по гос долгу просто убивают гос бюджет, а экономика серьезно тянется вниз под влиянием рецессии в германии.
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:17
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