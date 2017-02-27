Для информации: по состоянию на конец 2004 года общая сумма наличной валюты, которая находилась в обращении в Украине, была на уровне 12 млрд. долл. Но, уже начиная с 2005 года объемы наличной валюты стали расти. Это происходило во многом в результате скупки наличной валюты населением через банковские валютные обменники. У украинцев росли доходы, и они просто скупали наличную валюту. Во время кризиса 2008-2009 годов, скупка наличной валюты начала носить уже очень активный характер. Поэтому уже в начале 2010 года в обращении находилось 60 млрд. наличной валюты. Но и дальше население не могло остановиться и продолжало скупать, и скупать валюту. Традиция хранить деньги в долларах очень популярна в Украине. А в условиях кризиса эта традиция превращается в панику. Вот по результатам 2014 года население Украины забрало из банков валютных депозитов на сумму 9 млрд. долл., а еще купило наличной валюты почти на 3 млрд. долл., итого на 12 млрд. долларов увеличилась сумма наличной валюты в обращении в Украине только за прошлый год. Поэтому нет ничего удивительного, что сумма общей наличной валюты в Украине растет и растет.