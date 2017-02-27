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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3957395839593960

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 320
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
18%
56
24.51-25.0
13%
40
25.01-25.5
17%
54
25.51-26
9%
29
выше 26
18%
56
Всього голосів : 320
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

  Proofy написав:
  холява написав:Как то грустно ....но , оптимисты ЕСТЬ .
Та пока один Сомик оптимист. Даже мне грустно, ожидал еще некоторого падения, в бумаге сильно завис.

Меня тоже можете записать в оптимисты. Если увидим 24,31 то я выйду в ноль, а дальше только профит :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.

Но тенденции не очень хорошие, колоссальные объемы отложенных выплат по гос долгу просто убивают гос бюджет, а экономика серьезно тянется вниз под влиянием рецессии в германии.
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:17

  escobar написав:Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.

Как не предвиделось в 2007-2008, 2013-2014.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 02:20

аллегро, анданте, скерцо и снова аллегро !

  escobar написав:Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.


  Zebra написав:Как не предвиделось в 2007-2008, 2013-2014.


Когда то приводил статью в которой описывалось произошедшее в 2008-2009, некоторые предзнаменования все же были :

Для информации: по состоянию на конец 2004 года общая сумма наличной валюты, которая находилась в обращении в Украине, была на уровне 12 млрд. долл. Но, уже начиная с 2005 года объемы наличной валюты стали расти. Это происходило во многом в результате скупки наличной валюты населением через банковские валютные обменники. У украинцев росли доходы, и они просто скупали наличную валюту. Во время кризиса 2008-2009 годов, скупка наличной валюты начала носить уже очень активный характер. Поэтому уже в начале 2010 года в обращении находилось 60 млрд. наличной валюты. Но и дальше население не могло остановиться и продолжало скупать, и скупать валюту. Традиция хранить деньги в долларах очень популярна в Украине. А в условиях кризиса эта традиция превращается в панику. Вот по результатам 2014 года население Украины забрало из банков валютных депозитов на сумму 9 млрд. долл., а еще купило наличной валюты почти на 3 млрд. долл., итого на 12 млрд. долларов увеличилась сумма наличной валюты в обращении в Украине только за прошлый год. Поэтому нет ничего удивительного, что сумма общей наличной валюты в Украине растет и растет.


но как известно из опыта при этом растет не только сумма наличности но и курс найкрасивишої как цепная реакция в жерле реактора

Во время кризиса население и бизнес очень сильно поддались панике. Резкий обвал гривны привел к массовой скупке долларов США и евро. Хотя в мире, в кризисных условиях, физические и юридические лица на все свободные деньги покупают драгоценные металлы, в частности золото.

В Украине же, в период спада экономики (с июля 2008 по июль 2010 года) превышение покупки долларов над их продажей составило более 14 млдр. долл. Впрочем, стоит отметить, что физические лица смогли купить менее 30% этой суммы. Остальная часть наличной валюты – деньги бизнесменов, которые обслуживают нашу неофициальную экономику.


Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас, масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд. При том что денежная база росла не так стремительно. С 52-54 млрд в 2004 году, До 186 млрд в 2008. На определенном этапе упаковки матрасного реактора ягелем , с превышением неких пороговых значений, произошел, говоря языком ядерной физики - ХРЯСЬ и переход в новое квантовое состояние валютного куса. Примерно тоже самое происходило и в 2013-14 - паника, олени , матрасы, ягель и новый чернобыль в нашей экономике. Безусловно не следует исключать манцы олигархов под аккомпанимент "война все спишет", но все же оленина - один из основных движущих механизмов этого извечного нашего Аллегро, Анданте, Скерцо и .. снова Аллегро ! Хочется надеяться что из предыдущих "забегов" выводы будут сделаны, рога и копыта концерна "рога и копыта" будут хотя бы подстрижены , тавро "Ніколи знов 2008-2009, 2013-2014" проставлено.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:07

  Zebra написав:
  escobar написав:Для серьезного обвала курса нужно превосходство спроса над предложением на валютном рынке - а этого нет уже 1,5 года.
И в ближайшие месяцы не предвидится.

Как не предвиделось в 2007-2008, 2013-2014.

У меня все даже в июне-июле 2018 предвиделось, чудеса поди какие...
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:40

https://lb.ua/news/2020/02/26/450968_vo ... gipko.html

Наобирали нових та чесних, зелебобіки хренові
miridi7
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:53

  somilitark написав:Но почему никто не вспомнит,что в декабре Нафтогаз разжился 2.9 ярдами от газмяса,90% подлежит перечислению в бюджет,сколько это ярдов гривен?? 70???
Плюс прокачивает газмяс меньше газа,меньше соответственно потрачено газа на работу турбин,а вот денюжки капают в полном объёме.
Да рухнула металлургия,да тёплая погода,но думаю чепчики от обвалистов очень преждевременны,а так приходится намотать сопли на кулак и сдавать по 24.40,это если повезёт,обычно меньше дают.
не собираюсь ни сдавать, ни покупать.через пару недель будет ясность. от 2.9 млрд осталось не более трети.денежки за транзит проедаются. не забываем, что с апреля медсубвенции нет, а нсзу "кормить" надо на порядок больше. ясности нет, эпидслужбы в. опе, а паника на пороге. Про долги шахтерам, думаю, знаете. Вообщем не нравится мне это настоящее. Хотя есть и хорошая новость - скоро весна!
Яша
 
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