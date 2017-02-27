Додано: Сер 26 лют, 2020 09:46

Сибарит написав: По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды? По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды?

Я про піраміду нічого не говорив, тому можу сміливо заявити, що результати по семирічках провальні і це не добре. Я допускав варіант провалу, але ніяк не сподівався менше 2-3 млрд (в хорошому варіанті чекав і під 10). А 200 млн - це сигнал. Справа в тому, що всі періоди до семирічок уже і так досить щільно запаковані погашеннями, особливо короткі (до року-двох) і накопичення тут ще більших сум дуже не добре. А по терміну в сім (тим більше в десять) нічого не виходить.Ситуація дуже проста і вже описувана раніше, в країні не ЗМІНЮЄТЬСЯ НІЧОГО, не проводяться жодні реформи які б дали позитивний результат для бюджету від зменшення тіньової частки (переділяються потоки і все запускається як і раніше), не робиться нічого, щоб привабило справжніх іноземних інвесторів (справедливі суди, верховенство права, захист приватної власності, боротьба з корупцією). Тому не слід чекати якихось зрушень в економіці, отже, треба позичати далі на довші терміни. А тут чітко вималювався "задок вишневий волохатий"(с). Нерезиденти чекають сигналу від МВФ і чітко розуміють (адже МВФ вже про все прямим текстом сказав), що слуги служать зовсім не тим, кому обіцяли, і зараз вкладатися змісту немає. А "нерезиденти" також чітко дали зрозуміти, що відсотки не влаштовують, крім того, по приватизації переговори і розподіл іде важко, результату немає, в будівництві прийшлося серйозно поступитися (та й набудували уже, скільки можна) а по планах на інфраструктуру слуги з їх панами все собі відхопили, старим практично нічого не виділили... Ну і питання землі зависло і не вирішується ні так як хоче МВФ (міжнародні інвестори), ні так як якось обіцяв "піаніст віртуоз" певним міжнародним фінструктурам, ні так як би хотіли вітчизняні олігархи, які почали серйозно втрачати у, власними руками і непомірною жадібністю занедбаній, металургії, енергетиці (включаючи ризики з втратою непомірних вигод в "відновлювано-зеленій")...На найближчий час катастрофи не передбачається, адже більшість виплат березня - це МВФ і євробонди. МВФ - все лежить у ЗВР, євробонди недавно перепозичили та й в тих таки ЗВР щось наскладали. Ну і сезонне зміцнення уже на порозі...Вихід на сцену фігур як Тігіпка і Хорошковський мало б означати що скоро таки з більшістю про все домовляться. Але часу мало, місцеві вибори уже за кілька місяців, рейтинг слуг падає а їх реальних конкурентів динамічно росте...За моїми 24,3-24,1 трохи прийдеться почекати...