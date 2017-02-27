Surfer написав:Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас, масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд.
Це нічим не підтверджені фантазії - в Україні немає стільки готівкової валюти. Причому цю дурню про 50-80-100 млрд.$ готівки деякі "експерти" регулярно повторюють з року в рік.
Хз что там было в 2004, а в прошлом месяце таки станок остановился, и запустили пылесос.
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Минфин США ударил по рынкам изъятием $264 млрд
В течение месяца - с последней недели января - финансовые власти США провели рекордное за год изъятие долларов из финансовой системы.
С 27 января американский Минфин резко увеличил размер аукционов государственного долга, выкачивая ликвидность в бюджет, следует из данных на его сайте. За четыре недели казначейство США разместило облигации на 264,4 млрд долларов (нетто), что в 52 раза выше показателя за январь.
Этот отток ликвидности с рынков ФРС США никак не компенсировала, показывает статистика ФРБ Сент-Луиса. Весь 2020 год «печатный станок» американского центробанка стоит в режиме ожидания: его по сравнению с началом января практически не изменился - 4,171 трлн долларов против 4,173 трлн.
Хотя Федрезерв продолжал выкупать казначейские векселя за счет денежной эмиссии на 60 млрд долларов в месяц, одновременно банки гасили кредиты репо, выданные в сентябре-декабре прошлого года. В результате баланс потоков от ФРС оказался нулевым, оставив рынки «один на один» с потребностями бюджета США.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Сибарит написав:По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды?
Я про піраміду нічого не говорив, тому можу сміливо заявити, що результати по семирічках провальні і це не добре. Я допускав варіант провалу, але ніяк не сподівався менше 2-3 млрд (в хорошому варіанті чекав і під 10). А 200 млн - це сигнал. Справа в тому, що всі періоди до семирічок уже і так досить щільно запаковані погашеннями, особливо короткі (до року-двох) і накопичення тут ще більших сум дуже не добре. А по терміну в сім (тим більше в десять) нічого не виходить. Ситуація дуже проста і вже описувана раніше, в країні не ЗМІНЮЄТЬСЯ НІЧОГО, не проводяться жодні реформи які б дали позитивний результат для бюджету від зменшення тіньової частки (переділяються потоки і все запускається як і раніше), не робиться нічого, щоб привабило справжніх іноземних інвесторів (справедливі суди, верховенство права, захист приватної власності, боротьба з корупцією). Тому не слід чекати якихось зрушень в економіці, отже, треба позичати далі на довші терміни. А тут чітко вималювався "задок вишневий волохатий"(с). Нерезиденти чекають сигналу від МВФ і чітко розуміють (адже МВФ вже про все прямим текстом сказав), що слуги служать зовсім не тим, кому обіцяли, і зараз вкладатися змісту немає. А "нерезиденти" також чітко дали зрозуміти, що відсотки не влаштовують, крім того, по приватизації переговори і розподіл іде важко, результату немає, в будівництві прийшлося серйозно поступитися (та й набудували уже, скільки можна) а по планах на інфраструктуру слуги з їх панами все собі відхопили, старим практично нічого не виділили... Ну і питання землі зависло і не вирішується ні так як хоче МВФ (міжнародні інвестори), ні так як якось обіцяв "піаніст віртуоз" певним міжнародним фінструктурам, ні так як би хотіли вітчизняні олігархи, які почали серйозно втрачати у, власними руками і непомірною жадібністю занедбаній, металургії, енергетиці (включаючи ризики з втратою непомірних вигод в "відновлювано-зеленій")... На найближчий час катастрофи не передбачається, адже більшість виплат березня - це МВФ і євробонди. МВФ - все лежить у ЗВР, євробонди недавно перепозичили та й в тих таки ЗВР щось наскладали. Ну і сезонне зміцнення уже на порозі... Вихід на сцену фігур як Тігіпка і Хорошковський мало б означати що скоро таки з більшістю про все домовляться. Але часу мало, місцеві вибори уже за кілька місяців, рейтинг слуг падає а їх реальних конкурентів динамічно росте... За моїми 24,3-24,1 трохи прийдеться почекати...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Сибарит написав:По мотивам размещения облигаций хочется устроить опрос: какой объем привлечения можно было бы считать успешным и не вызывающим беспокойства по поводу построения долговой пирамиды?
Я про піраміду нічого не говорив, тому можу сміливо заявити, що результати по семирічках провальні і це не добре. Я допускав варіант провалу, але ніяк не сподівався менше 2-3 млрд (в хорошому варіанті чекав і під 10). А 200 млн - це сигнал. Справа в тому, що всі періоди до семирічок уже і так досить щільно запаковані погашеннями, особливо короткі (до року-двох) і накопичення тут ще більших сум дуже не добре. А по терміну в сім (тим більше в десять) нічого не виходить. Ситуація дуже проста і вже описувана раніше, в країні не ЗМІНЮЄТЬСЯ НІЧОГО, не проводяться жодні реформи які б дали позитивний результат для бюджету від зменшення тіньової частки (переділяються потоки і все запускається як і раніше), не робиться нічого, щоб привабило справжніх іноземних інвесторів (справедливі суди, верховенство права, захист приватної власності, боротьба з корупцією). Тому не слід чекати якихось зрушень в економіці, отже, треба позичати далі на довші терміни. А тут чітко вималювався "задок вишневий волохатий"(с). Нерезиденти чекають сигналу від МВФ і чітко розуміють (адже МВФ вже про все прямим текстом сказав), що слуги служать зовсім не тим, кому обіцяли, і зараз вкладатися змісту немає. А "нерезиденти" також чітко дали зрозуміти, що відсотки не влаштовують, крім того, по приватизації переговори і розподіл іде важко, результату немає, в будівництві прийшлося серйозно поступитися (та й набудували уже, скільки можна) а по планах на інфраструктуру слуги з їх панами все собі відхопили, старим практично нічого не виділили... Ну і питання землі зависло і не вирішується ні так як хоче МВФ (міжнародні інвестори), ні так як якось обіцяв "піаніст віртуоз" певним міжнародним фінструктурам, ні так як би хотіли вітчизняні олігархи, які почали серйозно втрачати у, власними руками і непомірною жадібністю занедбаній, металургії, енергетиці (включаючи ризики з втратою непомірних вигод в "відновлювано-зеленій")... На найближчий час катастрофи не передбачається, адже більшість виплат березня - це МВФ і євробонди. МВФ - все лежить у ЗВР, євробонди недавно перепозичили та й в тих таки ЗВР щось наскладали. Ну і сезонне зміцнення уже на порозі... Вихід на сцену фігур як Тігіпка і Хорошковський мало б означати що скоро таки з більшістю про все домовляться. Але часу мало, місцеві вибори уже за кілька місяців, рейтинг слуг падає а їх реальних конкурентів динамічно росте... За моїми 24,3-24,1 трохи прийдеться почекати...
Гончарук ещё не собрал весь негатив на себя. Думаю должен быть девал до нужных отметок входа пацанов в бумаги. И тогда весь в белом появляется Тигипко.Курс зажимают в тиски.Но пока с Беней не порешают вопрос по Привату, ничего не будет.
Вітаюсь совсіма. 11:00 Знову підросли. Підросли на 3-12 копійок. І знову євро підріс більше.
25.02.2020 17:30 Підросли на 3-9 копійок. Євро підросло більше.
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.