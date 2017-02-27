А что случилось?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 69 088,33856921(67 033,80608133 + 2 054,53248788) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 035(12 865 − 830) млн.
Овернайти впали набагато меньше ніж виросли коррахунки.
Загальна добова ліквідність 69 088,34 + 12 035 - 0 = 81 123,34(79 898,81 + 1 224,53) млн. гривень.
Загально добова ліквідність виросла.
НБУ нічого не купував і не продавав. Майже всі зміни коррахунків забеспечили Автономні чинники. Головну скрипку грала Інкасація, зменшивши обсяг готівки на 1,2271 млрд.грн., додало коррахунки. Казначейство забрало майже нуль всього 2,3 млн. А ось Інші взяли і того меньше 0,26 млн.грн.
Коррахунки підрослили, а Овернайти припали. Загальнодобова ліквідність підросла. Та червона лінія залишається майже прямою. Хоча на клінічну смерть ще не схоже. Коррахунки потроху шаволяться
Здається приготувались до розрахунків за Аукціон по ОВДП.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:22
А если посчитать в мировом масштабе?То напечатали 25 трульенов?Это ж скока бумаги перевели?
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:26
В марте нет погашений прошлогодних ОВГЗ. Скорее, в апреле и мае.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:51
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:52
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00
Европа вроде как выразила свое отношение к нашей люстрации. Так что можно отменить все. Ну или переименовать в наркоматы какие-нибудь.
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