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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3959396039613962

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 321
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
55
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
56
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19

  zzzzzz написав:+9 коп с открытия

А что случилось?
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Коррахунки - 69 088,33856921(67 033,80608133 + 2 054,53248788) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 035(12 865 − 830) млн.
Овернайти впали набагато меньше ніж виросли коррахунки.

Загальна добова ліквідність 69 088,34 + 12 035 - 0 = 81 123,34(79 898,81 + 1 224,53) млн. гривень.

Загально добова ліквідність виросла.

НБУ нічого не купував і не продавав. Майже всі зміни коррахунків забеспечили Автономні чинники. Головну скрипку грала Інкасація, зменшивши обсяг готівки на 1,2271 млрд.грн., додало коррахунки. Казначейство забрало майже нуль всього 2,3 млн. А ось Інші взяли і того меньше 0,26 млн.грн.

Коррахунки підрослили, а Овернайти припали. Загальнодобова ліквідність підросла. Та червона лінія залишається майже прямою. Хоча на клінічну смерть ще не схоже. Коррахунки потроху шаволяться :!:

Здається приготувались до розрахунків за Аукціон по ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:22

  Zebra написав:
  she_ne_investor написав:
  Surfer написав:Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас, масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд.

Це нічим не підтверджені фантазії - в Україні немає стільки готівкової валюти.
Причому цю дурню про 50-80-100 млрд.$ готівки деякі "експерти" регулярно повторюють з року в рік.

100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.

А если посчитать в мировом масштабе?То напечатали 25 трульенов?Это ж скока бумаги перевели?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:26

  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zzzzzz написав:+9 коп с открытия

шарахнет в мае. :shock:
надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ... :P

Пацаны выходят в марте.Но ещё есть бородатый друг,который захочет бабки выигранные в суде перевести в зелёные бумажки.Шоу только начинается!


В марте нет погашений прошлогодних ОВГЗ. Скорее, в апреле и мае.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:51

  сірий написав:
  zzzzzz написав:+9 коп с открытия

А что случилось?


это ниочем
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:52

Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55

  kluychkooleg написав:Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.

Плюсую, я уже 3 года как наблюдаю ... (весь в гривне) 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00

  Дед Мороз написав:Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?


Европа вроде как выразила свое отношение к нашей люстрации. Так что можно отменить все. Ну или переименовать в наркоматы какие-нибудь.
vano80
 
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