Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19
zzzzzz написав:
+9 коп с открытия
А что случилось?
сірий
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21
Хай щастить! Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 69 088,33856921(67 033,80608133 + 2 054,53248788) млн. Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 12 035(12 865 − 830) млн. Овернайти впали набагато меньше ніж виросли коррахунки. Загальна добова ліквідність 69 088,34 + 12 035 - 0 = 81 123,34(79 898,81 + 1 224,53) млн. гривень. Загально добова ліквідність виросла. НБУ нічого не купував і не продавав. Майже всі зміни коррахунків забеспечили Автономні чинники. Головну скрипку грала Інкасація, зменшивши обсяг готівки на 1,2271 млрд.грн., додало коррахунки. Казначейство забрало майже нуль всього 2,3 млн. А ось Інші взяли і того меньше 0,26 млн.грн. Коррахунки підрослили, а Овернайти припали. Загальнодобова ліквідність підросла. Та червона лінія залишається майже прямою. Хоча на клінічну смерть ще не схоже. Коррахунки потроху шаволяться Здається приготувались до розрахунків за Аукціон по ОВДП. Першоджерела: https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:22
Zebra написав: she_ne_investor написав: Surfer написав:
Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас,
масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд.
Це нічим не підтверджені фантазії - в Україні немає стільки готівкової валюти.
Причому цю дурню про 50-80-100 млрд.$ готівки деякі "експерти" регулярно повторюють з року в рік.
100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.
А если посчитать в мировом масштабе?То напечатали 25 трульенов?Это ж скока бумаги перевели?
Дед Мороз
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:26
Дед Мороз написав: Игорь Алексеевич написав: zzzzzz написав:
+9 коп с открытия
шарахнет в мае.
надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ...
Пацаны выходят в марте.
Но ещё есть бородатый друг,который захочет бабки выигранные в суде перевести в зелёные бумажки.Шоу только начинается!
В марте нет погашений прошлогодних ОВГЗ. Скорее, в апреле и мае.
ОлегВМ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:49
Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?
Дед Мороз
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:51
сірий написав: zzzzzz написав:
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А что случилось?
это ниочем
рубыль вчера -2% сделал
PS4
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:52
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.
kluychkooleg
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:55
kluychkooleg написав:
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.
Плюсую, я уже 3 года как наблюдаю ... (весь в гривне)
Investor_33
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:00
Дед Мороз написав:
Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?
Европа вроде как выразила свое отношение к нашей люстрации. Так что можно отменить все. Ну или переименовать в наркоматы какие-нибудь.
vano80
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