Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.02.2020.................24,6558 Доллар прибавил 12 копеек. Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. В начале сессии попытались расти, но очень быстро выдохлись и остановились. Внутридневная динамика пока не отличается от пары предыдущих сессий. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах выросли за счет инкассации и сокращения объемов суточных сертификатов. Все остальное по нулям.
В понедельник продажа валюты на МБ неожиданно выросла до вполне будничных 461.3 млн. Это чистые обороты. Можно говорить о серьезном повышении спроса, который прибавил около 100 млн. относительно пятницы. Т.к. торги несколько дней проходят по похожему сценарию, можно предположить, что это повышение не разовое.
sequence написав:"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... "
Завод по производству презервативов нанимает два маркетинговых агентства, чтобы выяснить, презервативы какого размера надо выпускать, чтобы продажи были максимальны. Спустя неделю приносит результаты первое агентство. По их мнению, следует сосредоточиться на выпуске презервативов длиной 28 сантиметров и диаметром 8 сантиметров. Ещё через неделю приносит результаты второе агентство. Они говорят, что наиболее востребованными будут презервативы длиной 17.2-17.8 сантиметра и диаметром 4.6-4.9 сантиметра. Директор завода удивляется: —А почему исследование заняло вдвое больше времени? И почему у вас такое расхождение в результатах с вашими коллегами? —Позвольте взглянуть... Хм... Да... Полагаю, причина в том, что они опрашивали, а мы - меряли.
Сибарит написав:.. ЗЫ Я тоже не верю в огромные цифры заначек
ИМХО, по другому надо считать. Например, по владельцам новых (от 2017 г.в.)приличных авто (от 50Кбаксов). Люди, у кого заначки поменьше, обычно инвестируют в эконом-бетон, часто в "рассрочку", то есть имеют "минусовые" сбережения.
sequence написав:"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... "
"Полагаю, причина в том, что они опрашивали, а мы - меряли."
ЗЫ Я тоже не верю в огромные цифры заначек
Конечно, мало кто признается в реальном размере заначек. Но цифры $50-100 млрд действительно нереалистичны, даже с учетом депозитов.
Відносно заначок ... По-перше - ми всі схильні прибіднятися насправді - і особливое про гроші - та ще й першому-ліпшому невідомому взагалі правду сказати ... По-друге - є показник депозитів фізичних осіб По-третє - як би там не було - але 1-2 % населення реально забезпечені з будь-якого боку , і заначки у них не 5000 далеко . В-четверте - є таке у багатьох - "на чорний день" - яке взагалі ніхто не враховує навіть сам для себе . Ну і рахувати все-таки треба сім"ю , а не людину ... Ну і ті ж заробітчани перекидають таки досить великими порціями - і частину на життя , а частину - на майбутнє ...
sequence написав:"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... "
"Полагаю, причина в том, что они опрашивали, а мы - меряли."
ЗЫ Я тоже не верю в огромные цифры заначек
Конечно, мало кто признается в реальном размере заначек. Но цифры $50-100 млрд действительно нереалистичны, даже с учетом депозитов.
— Да что вы! — воскликнул Балаганов. — Есть очень богатые люди!
kluychkooleg написав:.. Но тут-то все с баулами под матрасом? Иначе зачем тут быть? Тысячу долларов гонять туда-сюда, чтобы картохи купить? И кто-то же массово ездит по улицам на машинах за 1-2 миллиона гривень.
Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты
Puente написав:Відносно заначок ... По-перше - ми всі схильні прибіднятися насправді - і особливое про гроші - та ще й першому-ліпшому невідомому взагалі правду сказати ...
Каждый видит то что хочет. У меня очень хороший знакомый,вроде как приличный бизнесмен,недавно жена сдала на права,я ему говорю: купи супруге авто,он говорит ты что,с ума сошёл? Я говорю а что,не можешь,он грит: конечно же нет,я же магазин в прошлом году открыл,у меня долги,кафе хочу продать,но дают какие-то смешные деньги,даже в аренду никто не хочет,плюс дорого платить продавцам,недавно супруга пошла работать в наш новый магазин. А так считается очень успешным,все соседи и знакомые готовы просто задушиться от зависти. А заробитчане это отдельная категория,поехал как-то с нами на футбол один корешь,грит так всем Метаксу,сыр по 700 гривен,салями баварское взял,водки попой ешь,мы ему говорим успокойся,мы сами купим,мы что нахлебники тебя разбувать? Короче сильно обижался,мол он хочет понты поколотить,а мы жалеем его деньги,так что гастрики скорее кредитов наберут и спустят всё в минус,чем что-то будут откладывать. По курсу,уже не ракета,но рост.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
kluychkooleg написав:.. Но тут-то все с баулами под матрасом? Иначе зачем тут быть? Тысячу долларов гонять туда-сюда, чтобы картохи купить? И кто-то же массово ездит по улицам на машинах за 1-2 миллиона гривень.
Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты