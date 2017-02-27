Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21

sequence написав: "Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... " "Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".Как оказалось, каждый четвертыйимеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... "

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0026.02.2020.................Доллар прибавил 12 копеек.Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. В начале сессии попытались расти, но очень быстро выдохлись и остановились. Внутридневная динамика пока не отличается от пары предыдущих сессий.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах выросли за счет инкассации и сокращения объемов суточных сертификатов. Все остальное по нулям.В понедельник продажа валюты на МБ неожиданно выросла до вполне будничных 461.3 млн. Это чистые обороты. Можно говорить о серьезном повышении спроса, который прибавил около 100 млн. относительно пятницы. Т.к. торги несколько дней проходят по похожему сценарию, можно предположить, что это повышение не разовое.Завод по производству презервативов нанимает два маркетинговых агентства, чтобы выяснить, презервативы какого размера надо выпускать, чтобы продажи были максимальны.Спустя неделю приносит результаты первое агентство. По их мнению, следует сосредоточиться на выпуске презервативов длиной 28 сантиметров и диаметром 8 сантиметров.Ещё через неделю приносит результаты второе агентство. Они говорят, что наиболее востребованными будут презервативы длиной 17.2-17.8 сантиметра и диаметром 4.6-4.9 сантиметра.Директор завода удивляется:—А почему исследование заняло вдвое больше времени? И почему у вас такое расхождение в результатах с вашими коллегами?—Позвольте взглянуть... Хм... Да... Полагаю, причина в том, что они опрашивали, а мы - меряли.ЗЫ Я тоже не верю в огромные цифры заначек