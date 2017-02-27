sequence написав:
Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты
А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:53
А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:56
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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