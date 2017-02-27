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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3962396339643965

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 321
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
55
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
56
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:53

  sequence написав:
  kluychkooleg написав:..
Но тут-то все с баулами под матрасом?
Иначе зачем тут быть?
Тысячу долларов гонять туда-сюда, чтобы картохи купить?
И кто-то же массово ездит по улицам на машинах за 1-2 миллиона гривень.

Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты Зображення

А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:56

  kolyuchy написав:..
Чел на всем экономит - ездит на электричестве..
Насмешили ). Оказывается, Теслы берут ради экономии.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Теслы берут ради экономии.

А ради чего ж еще?
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ukrprom2014
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