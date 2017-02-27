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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3963396439653966>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 321
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
55
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
56
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:53

  sequence написав:
  kluychkooleg написав:..
Но тут-то все с баулами под матрасом?
Иначе зачем тут быть?
Тысячу долларов гонять туда-сюда, чтобы картохи купить?
И кто-то же массово ездит по улицам на машинах за 1-2 миллиона гривень.

Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты Зображення

А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:56

  kolyuchy написав:..
Чел на всем экономит - ездит на электричестве..
Насмешили ). Оказывается, Теслы берут ради экономии.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Теслы берут ради экономии.

А ради чего ж еще?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:08

  ukrprom2014 написав:
  sequence написав:Теслы берут ради экономии.

А ради чего ж еще?


Тільки через тренд. Чимось нагадує поклоніння айфону
Хоча я скоріше купив би вже айфон, ніж теслу. З практичної точки зору. Звісно, якщо б були гроші на теслу :)
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:13

  Starikan написав:Конечно, мало кто признается в реальном размере заначек.
Но цифры $50-100 млрд действительно нереалистичны, даже с учетом депозитов.

Если у одного чиновника-казнокрада на 1000 населения в нале будет $2 млн припрятано, что вполне реально, то остальные 999 человек, могут вообще быть голые и босые, а в сумме по стране будет $80 млрд.

Суммы вполне реальные. Достаточно 40 тысяч миллионеров (бывших и нынешних казнокрадов) - и это уже $40 млрд.

Либо же 20 человек по 100 тысяч долларов нахомячат из 1000. Это опять таки 80 млрд по стране.

Научитесь мыслить шире.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:38

  Zebra написав:..
Либо же 20 человек по 100 тысяч долларов нахомячат из 1000. Это опять таки 80 млрд по стране.
Научитесь мыслить шире.

20 человек из тысячи примерно и зарабатывают разными способами так. Вопрос в структуре расходов - когда появляются зачатки сбережений, всегда в семье найдется кто-то, желающий разными методами промотать - недвига, тачки, круизы, казино, лечение себя и близких и т.д.
Когда введут серьезный финмониторинг, например, как в Израиле, все это может серьезно схлопнуться.
Я у главбуха советовался, как машину новую в салоне купить - советует, частями по 50-100 тысяч пару недель носить, дабы меньше вопросов у банков было. Когда возьмутся за недвигу новую будет заметно веселее, притом поддержки в массах по типу Майдана уже не будет - "так вам буржуям и надо"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:41

Курсы на момент:

Харьков 24.50 - 24.55 (утром 24.45 - 24.55).
Часть ПОВ за 10-15 минут до открытия межбанка повысила курс продажи на 5-10 коп. до 24.60. Эта цифра в большинстве предложений актуальна и на данный момент.

Сумы 24.40 - 24.55 (24.40 - 24.50)
Полтава 24.46 - 24.58 (24.38 - 24.52)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.02.2020.............27.02.2020
дата розрахунку..............25.02.2020.............26.02.2020
Євро.................................26,6035.................26,8021
Долар США......................24,5307.................24,649
После полудня гривна отыграла 0.7 копейки.
Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. В начале сессии попытались расти, но очень быстро выдохлись и остановились. Внутридневная динамика пока не отличается от пары предыдущих сессий.
После 12 концепция поменялась, пошли вниз. Еще до обеда успели уйти ниже открытия, а после обеда еще на копейку опустились.
Сегодняшний ход торгов напоминает два предыдущих дня, но с чуть большим размахом. Дневной диапазон изменения котировок расширился до 5 копеек.

Этот день в истории:
2019 - 26.9826 (-1) -234
2018 - 27.0066 (+2) -236

2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.0544 (-19)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сорри за офтоп.

Хорошее журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать

https://finance.liga.net/personal/artic ... krasheniya
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:19

Сибарит по всей видимости Укразбанк после обеда продавал доллар своего главного клиента. Решились таки добить российскую заначку... плохи дела с наполнением бюджета
Яша
 
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