sequence написав:
Вообще не вижу противоречий. Это как LX на газ переводить - жадность всегда побеждает понты
А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:53
А что не так?
Чел на всем экономит - ездит на электричестве, а не на газу, картоху вот приходится оптом покупать - так дешевле
Додано: Сер 26 лют, 2020 14:56
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:08
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:13
Если у одного чиновника-казнокрада на 1000 населения в нале будет $2 млн припрятано, что вполне реально, то остальные 999 человек, могут вообще быть голые и босые, а в сумме по стране будет $80 млрд.
Суммы вполне реальные. Достаточно 40 тысяч миллионеров (бывших и нынешних казнокрадов) - и это уже $40 млрд.
Либо же 20 человек по 100 тысяч долларов нахомячат из 1000. Это опять таки 80 млрд по стране.
Научитесь мыслить шире.
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:38
20 человек из тысячи примерно и зарабатывают разными способами так. Вопрос в структуре расходов - когда появляются зачатки сбережений, всегда в семье найдется кто-то, желающий разными методами промотать - недвига, тачки, круизы, казино, лечение себя и близких и т.д.
Когда введут серьезный финмониторинг, например, как в Израиле, все это может серьезно схлопнуться.
Я у главбуха советовался, как машину новую в салоне купить - советует, частями по 50-100 тысяч пару недель носить, дабы меньше вопросов у банков было. Когда возьмутся за недвигу новую будет заметно веселее, притом поддержки в массах по типу Майдана уже не будет - "так вам буржуям и надо"
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:41
Курсы на момент:
Харьков 24.50 - 24.55 (утром 24.45 - 24.55).
Часть ПОВ за 10-15 минут до открытия межбанка повысила курс продажи на 5-10 коп. до 24.60. Эта цифра в большинстве предложений актуальна и на данный момент.
Сумы 24.40 - 24.55 (24.40 - 24.50)
Полтава 24.46 - 24.58 (24.38 - 24.52)
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.02.2020.............27.02.2020
дата розрахунку..............25.02.2020.............26.02.2020
Євро.................................26,6035.................26,8021
Долар США......................24,5307.................24,649
После полудня гривна отыграла 0.7 копейки.
Открылись на 9 копеек выше вчерашнего закрытия. В начале сессии попытались расти, но очень быстро выдохлись и остановились. Внутридневная динамика пока не отличается от пары предыдущих сессий.
После 12 концепция поменялась, пошли вниз. Еще до обеда успели уйти ниже открытия, а после обеда еще на копейку опустились.
Сегодняшний ход торгов напоминает два предыдущих дня, но с чуть большим размахом. Дневной диапазон изменения котировок расширился до 5 копеек.
Этот день в истории:
2019 - 26.9826 (-1) -234
2018 - 27.0066 (+2) -236
2017 - 26.9766 (+7)
2016 - 27.0544 (-19)
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сорри за офтоп.
Хорошее журналистский материал прл b2b jewelry, было интересно про подноготную пирамиды узнать
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:19
Сибарит по всей видимости Укразбанк после обеда продавал доллар своего главного клиента. Решились таки добить российскую заначку... плохи дела с наполнением бюджета
|