Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас,

НБУ обнародовал данные Международной инвестиционной позиции по итогам 2014 года. Согласно этому документу, НБУ подсчитал, что в обращении на территории Украины находится 92 млрд. наличной валюты, это без учета наличной гривны. Если разделить эту сумму на жителей Украины, получается, что на каждого жителя приходится около 2140 наличных долларов, если же поделить только на работоспособное население, то получается, что каждый работоспособный украинец имеет в среднем 4600 наличных долларов. Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.