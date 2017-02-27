Surfer написав:Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас, масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд.
Це нічим не підтверджені фантазії - в Україні немає стільки готівкової валюти. Причому цю дурню про 50-80-100 млрд.$ готівки деякі "експерти" регулярно повторюють з року в рік.
Что значит фантазии, даже на эту ветку посмотреть 95% баксоматрасников и в статье черным по белому откуда взяты эти данные :
НБУ обнародовал данные Международной инвестиционной позиции по итогам 2014 года. Согласно этому документу, НБУ подсчитал, что в обращении на территории Украины находится 92 млрд. наличной валюты, это без учета наличной гривны. Если разделить эту сумму на жителей Украины, получается, что на каждого жителя приходится около 2140 наличных долларов, если же поделить только на работоспособное население, то получается, что каждый работоспособный украинец имеет в среднем 4600 наличных долларов. Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.
Вот и Зебра практически на те же цифры вышел :
Zebra написав:100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.
И вот еще один источник годичной давности, указывающий на те же цифры - как угодно можно относиться к Ющенко , но как банкир - экономист - он профессионал, в этом ему не откажешь :
Якби українці не тримали $100 млрд у скляних банках, то ці гроші були б у фінансовій системі країни. Про це сказав третій президент Віктор Ющенко в інтерв’ю журналу “Країна”. “Це у 20 разів більше за допомогу фонду (МВФ, -ред.) на цей рік”, – зауважив Ющенко.
“Коли дефіцит бюджету – 100 мільярдів гривень, як цьогоріч, є дві дороги. Одна – просити Нацбанк надрукувати грошей. Але гривня впаде відсотків на 20–30. Другий варіант – тимчасова позика. МВФ дає поради, як пом’якшити наслідки. Показує: ви повинні навчитися жити за рахунок свого ресурсу. За останні вісім років не завершили в Україні жодної програми. Бо те, що думає політик- популіст, і те, що треба робити в країні, – часто речі протилежні. Не варто негативно ставитися до МВФ”, – сказав він.
Стабільна фінансова система – стабільні гроші й ціни, пояснив Ющенко.
“У нас девальвація – 350 відсотків за чотири роки. 48 відсотків інфляція була 2,5 року тому – друга у світі після Венесуели. Хтось каже: “Так у нас війна”. Є багато історичних прикладів, коли під час війни національна валюта стоїть, як у вовка на морозі.
Якщо ви хочете перемагати, гроші й ціни мають бути стабільні. Економіка повинна працювати. Зробіть усе необхідне, щоб держбюджет був жорстко збалансований. Для цього треба мати силу пояснити людям, чому маємо зняти 16 програм, але не допустити фінансових перекосів”, – заявив третій президент.
И если коснулись стабильности валюты , в подтверждение слов небольшой коментарий касаемо стабильности валюты на примере Китая , к вечным разговорам о "пользе девальвации для помощи экспортерам", и каким же "спасительным" был обвал валюты в 3 раза :
Подьем нынешнего Китая , из бедности, стремительный рост ВВП начался где то со средины нулевых, как видно из графика этому подьему предшествовала стабилизация валюты примерно лет за 10 до подьема - со средины 90х. 10 лет жесткой монетарной политики и стабильной валюты дали возможность бизнесу развиваться , и потом начался подьем - не на обвалах нацвалюты с целью обесценивания местной рабсилы и сырья, а чистый технологический подьем на вставшей на ноги на прочном фундаменте экономике. Более того , никто не искал легких путей , обесценивая нацвалюту, делая товары дешевле на внешних рынках - со второй половины нулевых юань начал вообще ревальвировать. Конечно это не достаточное условие, но необходимое для роста экономики. И только у нас вечный плач ярославны об "экспортерах", которые пакуют свои панамские офшоры выведенной из страны зеленью и скупают виллы в Европе а не в Украине - по 200 млн на диво всему миру, при этом улыбаются и машут сердешным страдальцам "об экспортерах" с самой низкой ЗП и пенсиями в Европе и предприятиям в стране которые никто и не собирался модернизировать.
Zebra написав:.. 100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.
пол-палец-потолок. Старинка 2019 года: "Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... " Каждый десятый проживет полгода! Притом, что неясно, на сколько - кому 200 баксов/мес хватит, кому 2000 мало. Полагаю, заначки размером 5000+ имеют не более 5% наличного населения страны, без учета заробитчан
не забывай правило: 80% сбережений лежат под матрацами 20% граждан. Это ещё в лучшем случае...
Так и есть Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то. Вот так и живем
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!