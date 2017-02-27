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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3964396539663967>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:28

  greenozon написав:
  Дед Мороз написав:Но пока с Беней не порешают вопрос по Привату, ничего не будет.


колеги, нагадайте що із ПБ, який наступний крок очікується (суди, етс)

https://24tv.ua/povernennya_kolomoyskom ... m_n1287896

П.С. Дуже цікаво, в світлі повернення молдавського комсомольця і ексвласника Інтеру, виглядають "самогубства" Старицького і Леоніда Вульфа...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:57

  she_ne_investor написав:
  Surfer написав:Начиная с 2004 на экономическом подьеме и росте благосостояния, с пост совковой привычкой все конвертировать в валюту и в матрас, масса наличного доллара возросла в 5 раз до 60 млрд.

Це нічим не підтверджені фантазії - в Україні немає стільки готівкової валюти.
Причому цю дурню про 50-80-100 млрд.$ готівки деякі "експерти" регулярно повторюють з року в рік.


Что значит фантазии, даже на эту ветку посмотреть 95% баксоматрасников и в статье черным по белому откуда взяты эти данные :

НБУ обнародовал данные Международной инвестиционной позиции по итогам 2014 года. Согласно этому документу, НБУ подсчитал, что в обращении на территории Украины находится 92 млрд. наличной валюты, это без учета наличной гривны. Если разделить эту сумму на жителей Украины, получается, что на каждого жителя приходится около 2140 наличных долларов, если же поделить только на работоспособное население, то получается, что каждый работоспособный украинец имеет в среднем 4600 наличных долларов. Довольно таки большая сумма находится в обращении в Украине, и это еще раз показывает, что долларизация экономики Украины зашкаливает. Ибо эта наличная валюта не работает на экономику Украины, а, в лучшем случае, обслуживает "теневую экономику". По этой причине можно сказать, что в данной ситуации наличная валюта в размере 92 млрд. долларов находится на руках у населения и в "теневой экономике" Украины.


Вот и Зебра практически на те же цифры вышел :

  Zebra написав:100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.


И вот еще один источник годичной давности, указывающий на те же цифры - как угодно можно относиться к Ющенко , но как банкир - экономист - он профессионал, в этом ему не откажешь :

Українці тримають у скляних банках $100 мільярдів. Це 20 допомог МВФ, – Ющенко

Якби українці не тримали $100 млрд у скляних банках, то ці гроші були б у фінансовій системі країни. Про це сказав третій президент Віктор Ющенко в інтерв’ю журналу “Країна”. “Це у 20 разів більше за допомогу фонду (МВФ, -ред.) на цей рік”, – зауважив Ющенко.

“Коли дефіцит бюджету – 100 мільярдів гривень, як цьогоріч, є дві дороги. Одна – просити Нацбанк надрукувати грошей. Але гривня впаде відсотків на 20–30. Другий варіант – тимчасова позика. МВФ дає поради, як пом’якшити наслідки. Показує: ви повинні навчитися жити за рахунок свого ресурсу. За останні вісім років не завершили в Україні жодної програми. Бо те, що думає політик- популіст, і те, що треба робити в країні, – часто речі протилежні. Не варто негативно ставитися до МВФ”, – сказав він.

Стабільна фінансова система – стабільні гроші й ціни, пояснив Ющенко.

“У нас девальвація – 350 відсотків за чотири роки. 48 відсотків інфляція була 2,5 року тому – друга у світі після Венесуели. Хтось каже: “Так у нас війна”. Є багато історичних прикладів, коли під час війни національна валюта стоїть, як у вовка на морозі.

Якщо ви хочете перемагати, гроші й ціни мають бути стабільні. Економіка повинна працювати. Зробіть усе необхідне, щоб держбюджет був жорстко збалансований. Для цього треба мати силу пояснити людям, чому маємо зняти 16 програм, але не допустити фінансових перекосів”, – заявив третій президент.




И если коснулись стабильности валюты , в подтверждение слов небольшой коментарий касаемо стабильности валюты на примере Китая , к вечным разговорам о "пользе девальвации для помощи экспортерам", и каким же "спасительным" был обвал валюты в 3 раза :

Зображення

Подьем нынешнего Китая , из бедности, стремительный рост ВВП начался где то со средины нулевых, как видно из графика этому подьему предшествовала стабилизация валюты примерно лет за 10 до подьема - со средины 90х. 10 лет жесткой монетарной политики и стабильной валюты дали возможность бизнесу развиваться , и потом начался подьем - не на обвалах нацвалюты с целью обесценивания местной рабсилы и сырья, а чистый технологический подьем на вставшей на ноги на прочном фундаменте экономике. Более того , никто не искал легких путей , обесценивая нацвалюту, делая товары дешевле на внешних рынках - со второй половины нулевых юань начал вообще ревальвировать. Конечно это не достаточное условие, но необходимое для роста экономики. И только у нас вечный плач ярославны об "экспортерах", которые пакуют свои панамские офшоры выведенной из страны зеленью и скупают виллы в Европе а не в Украине - по 200 млн на диво всему миру, при этом улыбаются и машут сердешным страдальцам "об экспортерах" с самой низкой ЗП и пенсиями в Европе и предприятиям в стране которые никто и не собирался модернизировать.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:16

  Grey001 написав:
  sequence написав:
  Zebra написав:..
100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.

пол-палец-потолок.
Старинка 2019 года:
"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до двух месяцев. Лишь каждый десятый украинец сможет без дохода прожить на заначку полгода... "
Каждый десятый проживет полгода! Притом, что неясно, на сколько - кому 200 баксов/мес хватит, кому 2000 мало.
Полагаю, заначки размером 5000+ имеют не более 5% наличного населения страны, без учета заробитчан

не забывай правило:
80% сбережений лежат под матрацами 20% граждан.
Это ещё в лучшем случае...


Так и есть
Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то.
Вот так и живем
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:17

Судя по всему, Гончарука перестала интересовать поддержка широких заинтересованных масс: у Гончарука задумали изменить налоговую системуи похерить ФЛП (https://news.finance.ua/ru/news/-/465962/u-goncharuka-zadumali-izmenit-nalogovuyu-sistemu-kakie-novovvedenya-zhdut-flp)
Стало быть, готовится на выход?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:17

Якби українці не тримали $100 млрд у скляних банках, то ці гроші були б у фінансовій системі країни. Про це сказав третій президент Віктор Ющенко в інтерв’ю журналу “Країна”.

то нехай банки піднімуть % по депозитам!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:21

  headshaker написав:Судя по всему, Гончарука перестала интересовать поддержка широких заинтересованных масс: у Гончарука задумали изменить налоговую системуи похерить ФЛП (https://news.finance.ua/ru/news/-/465962/u-goncharuka-zadumali-izmenit-nalogovuyu-sistemu-kakie-novovvedenya-zhdut-flp)
Стало быть, готовится на выход?

Неужели кто-то кроме меня решился произнести это вслух :shock: :shock: :shock:
Украинская налоговая система делает неконкурентоспособными компании, которые не используют «упрощенку». Провести в Украине полноценную налоговую реформу будет очень трудно.

Теперь Иван Миклош мой кумир :oops: :oops:
Нельзя только немножко поменять нынешнюю систему, потому что она очень плохая, очень странная.....
одной из предпосылок настоящей налоговой реформы является отмена «упрощенки»......

Это (упрощенка) приводит к системе, когда богатые люди, которые очень много зарабатывают, платят намного меньше налогов, чем бедные люди, например, учителя, другие профессии
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:37

  Petro2004 написав:Якби українці не тримали $100 млрд у скляних банках, то ці гроші були б у фінансовій системі країни. Про це сказав третій президент Віктор Ющенко в інтерв’ю журналу “Країна”.

то нехай банки піднімуть % по депозитам!

А що потім, черговий банкопад і курс 50 :lol:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:01

В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

Найбільше падіння спостерігається в таких областях:

1) Луганській – 26%

2) Тернопільській – 15.3%

3) Дніпропетровській – 13.8%

4) Вінницькій – 12.1%

5) Закарпатській – 10.7%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... blasti.htm
Найкраща ситуація в:

1) Херсонській + 20.2%

2) Кіровоградській + 15.1%

3) Львівській + 7.7%

4) Одеській + 6.1%

5) Рівенській + 6.0%
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:15

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
18:00
Зображення
Біди підросли, аски впали. Загалом зменьшили маржу і тільки.

11:00
Зображення

Курс НБУ виріс :!:

Євро (₴ --> €) 26,8021(26,6035 + 0,1986)
Долар США (₴ --> $) 24,6490(24,5307 + 0,1183)
Знову євро виріс майже вдвічи більше ніж доляр на 19,86 копійки. Доляр виріс на 11,23 копійки. І то і іньше підросло багатенько, та готівка за МіжБанком не поспішає.

Крос курс євро/доляр на зараз 1,08715(1,0850),

Золото - 1639,15(1654,43) доляра за унцію.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Когда возьмутся за недвигу новую будет заметно веселее, притом поддержки в массах по типу Майдана уже не будет - "так вам буржуям и надо"

Кто "возмётся"? Тот кто её и имеет? Смешные сказки!
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