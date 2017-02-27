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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3964396539663967

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

katso написав:Так и есть
Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то.
Вот так и живем


Причем здесь Розетка ?
Это агрегатор, предоставляет торговую площадку, вы можете тоже зарегистрироваться ФОПом и торговать через Розетку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:42

  jump написав:В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

Найбільше падіння спостерігається в таких областях:

1) Луганській – 26%

2) Тернопільській – 15.3%

3) Дніпропетровській – 13.8%

4) Вінницькій – 12.1%

5) Закарпатській – 10.7%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... blasti.htm
Найкраща ситуація в:

1) Херсонській + 20.2%

2) Кіровоградській + 15.1%

3) Львівській + 7.7%

4) Одеській + 6.1%

5) Рівенській + 6.0%


Поверніть старих міністрів із зарплатою 50К і ростом економіки
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:43

"... запускай Берлагу!"

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zzzzzz написав:+9 коп с открытия

шарахнет в мае. :shock:
надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ... :P

Все те лохи выйдут па 35 минимум

Адам Смит
@_Smithchenko
Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. ж***, причем полная.
Тигипко придет - порядок наведет? Но как? Выход-то остался один - валить гривну!
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

headshaker написав:Судя по всему, Гончарука перестала интересовать поддержка широких заинтересованных масс: у Гончарука задумали изменить налоговую системуи похерить ФЛП (https://news.finance.ua/ru/news/-/465962/u-goncharuka-zadumali-izmenit-nalogovuyu-sistemu-kakie-novovvedenya-zhdut-flp)
Стало быть, готовится на выход?


Гончарук обычный зиц-председатель Фунт, ничего не решает, работает сегодня в качестве громоотвода и собирателя негативного рейтинга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:50

ПДВ сегодня налили на 1,020 млрд
С начала месяца 9,100 млрд

Ровненько идут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:37

  Ser Fil написав:
  zzzzzz написав:+9 коп с открытия

шарахнет в мае. :shock:
надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ... :P

Все те лохи выйдут па 35 минимум[/quote]
Адам Смит
@_Smithchenko
Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. ж***, причем полная.
Тигипко придет - порядок наведет? Но как? Выход-то остался один - валить гривну!
[/quote]

Я тоже сегодня казну пополнил на 250 тыс .
СССуко , куда они деваются ????
холява
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