katso написав:Так и есть Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то. Вот так и живем
Причем здесь Розетка ? Это агрегатор, предоставляет торговую площадку, вы можете тоже зарегистрироваться ФОПом и торговать через Розетку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
шарахнет в мае. надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ...
Все те лохи выйдут па 35 минимум
Адам Смит @_Smithchenko Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. ж***, причем полная. Тигипко придет - порядок наведет? Но как? Выход-то остался один - валить гривну!
шарахнет в мае. надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ...
Все те лохи выйдут па 35 минимум[/quote]
Адам Смит @_Smithchenko Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. ж***, причем полная. Тигипко придет - порядок наведет? Но как? Выход-то остался один - валить гривну!
[/quote]
Я тоже сегодня казну пополнил на 250 тыс . СССуко , куда они деваются ????
Ser Fil написав:шарахнет в мае. надо выйти многим друганам с огвз. поэтому больше 25 - НЭЗЯ...
Все те лохи выйдут па 35 минимум[/quote]
Адам Смит @_Smithchenko Прошло 85% февраля. План бюджета выполнен на 66%, в т.ч. по налоговой на 59,3%, по таможне - на 66%. За оставшиеся 3 дня нужно дособрать 25 млрд ПЛЮС десяточку на возврат НДС. ж***, причем полная. Тигипко придет - порядок наведет? Но как? Выход-то остался один - валить гривну!
[/quote]
Я тоже сегодня казну пополнил на 250 тыс . СССуко , куда они деваются ????