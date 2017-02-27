Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20

Блин,ну скорее бы уже солнышко и тёплая ясная погода,может попустит некоторых не совсем безнадёжных,а то на ветке всё равно что похороны проводятся,все плачут,все стонут,у всех депресняк и ленинские лозунги "хачу по пииисссяяят от соросят".

Хачу панику и песец,просто хАчу что бы всем было так как мне!!!



Ребятки,так уже хочется чтобы вышли трактора на поля и вы отправились копать картоху,вылечились хоть на время трудотерапией от своих очень точных долларовых прогнозов и соответственно покупок.



А на налике всё таки перекрыли кислород барыгам,вот и нет спроса,населению от крепких заначек в основном приходится сдавать,а не докупать,а так хоть и можно кричать ХАЧУ,но приходится расчехлять кубышку и нести сдавать по 24.50,уже дороже на 10 копеек,правда к вечеру говорят приёмы выдохлись и откатили немного,но всё равно для меня это уже дорого,а для ХАЧЕЛЬЩИКОВ сионистов унизительно мало.

Ну как говорится на базаре всегда два дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,а истина где-то около 24.50-60 на момент)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.