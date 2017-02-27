Та и не говорите !
Слезы ,....б...ля
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Задок вишневий волохатий з облігаціями не тільки у нас. Але мордор з 23 февраля привітали не тільки турки, але й Ізраїль, плюс санкції по північному потоці і роснєфті, продовження всіх решта санкцій.
Зелені слуги доцарювалися дуже швидко...
Слід визнати, готівка вже який раз дуже стримана і виважена...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:48
А про бетон КРЖН забули згадати, рокета!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 26 лют, 2020 19:52
Голова Інноваційного Валютного Національного Офіса.
З відповідною абревіатурою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:03
И вы научитесь. Большинство из них не хомячит, а скупает недвигу нашу и зарубежную, меняет дорогие тачки и т.д.
У нас 10 млн сельского населения. Считаете, что из них у 10 тыс по 2 млн припрятано?
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19
Во всяком случае, в декларациях чинуши заявляют большие суммы налички. У нынешнего преза было вроде под 300 тыщ налом.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19
650 тисяч доларів на рік: Мінекоенерго проти виплати захмарної зарплати керівнику "Укргідроенерго"
"За рік сума отриманої винагороди топ – чиновника склала понад 10 млн. грн – це майже 430 тис дол без урахування заробітної плати.
Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" з липня 2019 року зросла більше, ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав 647,8 тис дол", - повідомляє міністерство.
Також рішенням наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії
Гражданин Британии Саймон Чернявский, назначенный 16 декабря на пост и.о главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), утвердил многотысячные зарплаты себе, своим советникам и топ-менеджерам.
Сам Чернявский в январе получил на руки 380,4 тысяч гривен зарплаты.
Кроме того, Чернявский 30 января подписал приказ, которым премировал ряд своих сотрудников: советников, глав департаментов и других. Самая высокая зарплата оказалась у советников Чернявского - по 120 тысяч гривен.
При этом около некоторых сотрудников стоят отметки, что с ними были договоренности про зарплаты в 300-500 тысяч гривен, но пока они получают меньше.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очевидно, що відсотків 70 озвучених "матрасних" баксів є у корупціонерів різного калібру. Минулого літа їх хотіли "легалізувати", загнавши в ОВДП, але згодом різко передумали. Ворон ворону око не виклює. Ще один втрачений термін...
Щодо реформи в ДФС, нехай, для початку, відмінять зміни в графіку перевірок, який, в супереч кільком чинним законам України, вони оприлюднили 12 лютого...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Блин,ну скорее бы уже солнышко и тёплая ясная погода,может попустит некоторых не совсем безнадёжных,а то на ветке всё равно что похороны проводятся,все плачут,все стонут,у всех депресняк и ленинские лозунги "хачу по пииисссяяят от соросят".
Хачу панику и песец,просто хАчу что бы всем было так как мне!!!
Ребятки,так уже хочется чтобы вышли трактора на поля и вы отправились копать картоху,вылечились хоть на время трудотерапией от своих очень точных долларовых прогнозов и соответственно покупок.
А на налике всё таки перекрыли кислород барыгам,вот и нет спроса,населению от крепких заначек в основном приходится сдавать,а не докупать,а так хоть и можно кричать ХАЧУ,но приходится расчехлять кубышку и нести сдавать по 24.50,уже дороже на 10 копеек,правда к вечеру говорят приёмы выдохлись и откатили немного,но всё равно для меня это уже дорого,а для ХАЧЕЛЬЩИКОВ сионистов унизительно мало.
Ну как говорится на базаре всегда два дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,а истина где-то около 24.50-60 на момент)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:29
.
100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.[/quote]
пол-палец-потолок.
Старинка 2019 года:
"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до
Так и есть
Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то.
Вот так и живем[/quote][/quote]
Розетка это площадка. Любому фопу можно продавать свой товар через розетку, заплатив комиссию. Изучите мат часть
|