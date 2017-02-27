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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3966396739683969>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 323
ниже 23
7%
22
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
35
24.01-24.5
17%
56
24.51-25.0
12%
40
25.01-25.5
17%
56
25.51-26
9%
30
выше 26
17%
56
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47

  zzzzzz написав:
  холява написав:
Я тоже сегодня казну пополнил на 250 тыс .
СССуко , куда они деваются ????


Сергей Лещенко на должности члена наб.совета Укрзализници получил в феврале зарплату 332 тыс.грн.
В январе было 136 тыс.грн.


Та и не говорите !
Слезы ,....б...ля
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://www.profinance.ru/news/2020/02/2 ... relya.html
Задок вишневий волохатий з облігаціями не тільки у нас. Але мордор з 23 февраля привітали не тільки турки, але й Ізраїль, плюс санкції по північному потоці і роснєфті, продовження всіх решта санкцій.
Зелені слуги доцарювалися дуже швидко...
Слід визнати, готівка вже який раз дуже стримана і виважена...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:48

  Zebra написав:
  Investor_33 написав:
  kluychkooleg написав:Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, как работают люди и как растет курс доллара.

Плюсую, я уже 3 года как наблюдаю ... (весь в гривне) 8)

Сидеть в гривне 3 года и наблюдать, когда биткоин вырос в 10 раз, фондовый рынок США в 2.5 раза, а золото в 1.5 раза - отличная была инвестиционная идея.

А про бетон КРЖН забули згадати, рокета!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:52

  Grey001 написав:
  Дед Мороз написав:Интересно,каким словечком назовут должность премьер-министра,чтобы обойти закон про люстрацию при назначении Тигипко?Канцлер?Суперминистр?Ваши прогнозы?

Глава Экономического Офиса

Голова Інноваційного Валютного Національного Офіса.
З відповідною абревіатурою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:03

  Zebra написав:
  Starikan написав:Конечно, мало кто признается в реальном размере заначек.
Но цифры $50-100 млрд действительно нереалистичны, даже с учетом депозитов.

Если у одного чиновника-казнокрада на 1000 населения в нале будет $2 млн припрятано, что вполне реально, то остальные 999 человек, могут вообще быть голые и босые, а в сумме по стране будет $80 млрд.
Суммы вполне реальные. Достаточно 40 тысяч миллионеров (бывших и нынешних казнокрадов) - и это уже $40 млрд.
Либо же 20 человек по 100 тысяч долларов нахомячат из 1000. Это опять таки 80 млрд по стране.
Научитесь мыслить шире.

И вы научитесь. Большинство из них не хомячит, а скупает недвигу нашу и зарубежную, меняет дорогие тачки и т.д.
У нас 10 млн сельского населения. Считаете, что из них у 10 тыс по 2 млн припрятано?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19

  Starikan написав:
  Zebra написав:
  Starikan написав:Конечно, мало кто признается в реальном размере заначек.
Но цифры $50-100 млрд действительно нереалистичны, даже с учетом депозитов.

Если у одного чиновника-казнокрада на 1000 населения в нале будет $2 млн припрятано, что вполне реально, то остальные 999 человек, могут вообще быть голые и босые, а в сумме по стране будет $80 млрд.
Суммы вполне реальные. Достаточно 40 тысяч миллионеров (бывших и нынешних казнокрадов) - и это уже $40 млрд.
Либо же 20 человек по 100 тысяч долларов нахомячат из 1000. Это опять таки 80 млрд по стране.
Научитесь мыслить шире.

И вы научитесь. Большинство из них не хомячит, а скупает недвигу нашу и зарубежную, меняет дорогие тачки и т.д.
У нас 10 млн сельского населения. Считаете, что из них у 10 тыс по 2 млн припрятано?


Во всяком случае, в декларациях чинуши заявляют большие суммы налички. У нынешнего преза было вроде под 300 тыщ налом.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19

  zzzzzz написав:
  холява написав:
Я тоже сегодня казну пополнил на 250 тыс .
СССуко , куда они деваются ????


Сергей Лещенко на должности члена наб.совета Укрзализници получил в феврале зарплату 332 тыс.грн.
В январе было 136 тыс.грн.



650 тисяч доларів на рік: Мінекоенерго проти виплати захмарної зарплати керівнику "Укргідроенерго"
"За рік сума отриманої винагороди топ – чиновника склала понад 10 млн. грн – це майже 430 тис дол без урахування заробітної плати.

Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" з липня 2019 року зросла більше, ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав 647,8 тис дол", - повідомляє міністерство.

Також рішенням наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/26/657504/


Гражданин Британии Саймон Чернявский, назначенный 16 декабря на пост и.о главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), утвердил многотысячные зарплаты себе, своим советникам и топ-менеджерам.


Сам Чернявский в январе получил на руки 380,4 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, Чернявский 30 января подписал приказ, которым премировал ряд своих сотрудников: советников, глав департаментов и других. Самая высокая зарплата оказалась у советников Чернявского - по 120 тысяч гривен.

При этом около некоторых сотрудников стоят отметки, что с ними были договоренности про зарплаты в 300-500 тысяч гривен, но пока они получают меньше.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очевидно, що відсотків 70 озвучених "матрасних" баксів є у корупціонерів різного калібру. Минулого літа їх хотіли "легалізувати", загнавши в ОВДП, але згодом різко передумали. Ворон ворону око не виклює. Ще один втрачений термін...
Щодо реформи в ДФС, нехай, для початку, відмінять зміни в графіку перевірок, який, в супереч кільком чинним законам України, вони оприлюднили 12 лютого...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин,ну скорее бы уже солнышко и тёплая ясная погода,может попустит некоторых не совсем безнадёжных,а то на ветке всё равно что похороны проводятся,все плачут,все стонут,у всех депресняк и ленинские лозунги "хачу по пииисссяяят от соросят".
Хачу панику и песец,просто хАчу что бы всем было так как мне!!!

Ребятки,так уже хочется чтобы вышли трактора на поля и вы отправились копать картоху,вылечились хоть на время трудотерапией от своих очень точных долларовых прогнозов и соответственно покупок.

А на налике всё таки перекрыли кислород барыгам,вот и нет спроса,населению от крепких заначек в основном приходится сдавать,а не докупать,а так хоть и можно кричать ХАЧУ,но приходится расчехлять кубышку и нести сдавать по 24.50,уже дороже на 10 копеек,правда к вечеру говорят приёмы выдохлись и откатили немного,но всё равно для меня это уже дорого,а для ХАЧЕЛЬЩИКОВ сионистов унизительно мало.
Ну как говорится на базаре всегда два дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить,а истина где-то около 24.50-60 на момент)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 20:29

.
100 млрд $ в матрацах це реалістична цифра. Це $2500 на людину. Цифра навіть менше ніж ВВП.[/quote]
пол-палец-потолок.
Старинка 2019 года:
"Каждый третий житель Украины не имеет сбережений "на черный день". Таковы результаты свежего исследования социологов, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Как оказалось, каждый четвертый опрошенный имеет сбережения, которых хватит буквально до

Так и есть
Все эти фразы "в матрацах населения" в реале это черный нал ФОПов и прочих бизнесменов. Громадные фирмы работают под ФОПами - вот недавно купил в Розетке подарок жене - пришла посылка от ФОП Иванов село такое-то.
Вот так и живем[/quote][/quote]
Розетка это площадка. Любому фопу можно продавать свой товар через розетку, заплатив комиссию. Изучите мат часть
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