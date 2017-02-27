Додано: Сер 26 лют, 2020 20:45

В роли спасателя валютного межбанка сегодня выступил НАК "Нафтогаз". Казначеи рассказали, что именно он вышел продавать валюту через госбанки, когда цена доллара достигла максимума. Точных объем его продаж не уточнили, а сообщили лишь, что речь шла о десятках миллионов долларов.



С одной стороны, это успокаивает любителей гривны: есть долларовый запас, который подключают, когда нужно ее поддержать. Но с другой - стало ясно, что "дыры в бюджете" в феврале решили латать за счет прибыли "Нафтогаза", а не за счет растущей экономики, которую обещало правительство. Страна будет проедать валюту, полученную за транзит российского газа и в рамках выплат "Газпрома" по стокгольмскому арбитражу. Этими долларами спасали бюджет в декабре 2019 года и этими же пришлось воспользоваться сейчас.



Причем, нынешний расход нафтогазовской валюты не такой выгодный для правительства, как под закрытие 2019-го. Ведь тогда валюту НАКа на межбанке выкупал главным образом Нацбанк. То есть она поступала в золотовалютные резервы НБУ, а затем расходовалась Минфином на выплаты по госдолгу. Бюджетный круг замыкался на государстве, и еще можно было говорить о хозяйском использовании государственной валюты.



А теперь совершенно другая история. Нацбанка сегодня на межбанке не было, и валюты он не купил. Она снова досталась Ситибанку и его коллегам. Значит будет использоваться либо иностранцами, которые выводят свои капиталы из ОВГЗ (из Украины), и отправляют их на родину, а также нашими импортерами, которые сейчас нуждаются в долларе. Единственное, что утешает - это объем сделок, который остается не очень большим. Сегодня на межбанке совершили сделок на $130-140 млн.



"Нафтогаз" стал единственной действенной силой, которая позволила откатить безналичный курс с 24,68 грн/$ на 24,61 грн/$.



"Наши экспортеры продавали немного валюты. И из-за выплат по НДС, и из-за тренда на рост курса. Госбанки же помогли сбалансировать рынок", - отметил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Главный вопрос сегодняшнего дня - как долго "Нафтогаз" продолжит заливать межбанк долларом. Все понимают, что это будет зависеть от размера "дыры" в госбюджете, но, к тому же, это будет определять уровень защиты гривны. Отката курс ей пока никто не прогнозирует, единственное на то надеются - на медленную девальвацию. Завтра ждут подорожания доллара еще на 4 копейки.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.